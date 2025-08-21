Αδιάκοποι οι βομβαρδισμοί Ισραήλ στη Γάζα το βράδυ περιγράφουν κάτοικοι

Το Ισραήλ έπληξε την πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσαν κάτοικοι την Πέμπτη, περιγράφοντας τους βομβαρδισμούς ως αδιάκοπους, αφού το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ ενέκρινε μια εκτεταμένη επίθεση που θα στοχεύσει τα εναπομείναντα οχυρά της Χαμάς στη Λωρίδα.

Το πρόσφατα εγκεκριμένο σχέδιο επιτρέπει την επιστράτευση περίπου 60.000 εφέδρων, εντείνοντας τους φόβους ότι η εκστρατεία θα επιδεινώσει την ήδη καταστροφική ανθρωπιστική κρίση στα παλαιστινιακά εδάφη.

«Δεν περιμένουμε. Έχουμε ξεκινήσει τις προκαταρκτικές ενέργειες και ήδη τώρα, τα στρατεύματα του ισραηλινού στρατού κρατούν τα περίχωρα της πόλης της Γάζας», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Τα σχέδια του Ισραήλ να επεκτείνει τις μάχες και να αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας έχουν προκαλέσει διεθνή κατακραυγή, καθώς και εγχώρια αντίδραση.

Πριν από την επίθεση, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η επιστράτευση των εφέδρων θα ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Οι κάτοικοι της πόλης της Γάζας περιέγραψαν αδιάκοπους βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Το σπίτι τρέμει μαζί μας όλη τη νύχτα, ο ήχος εκρήξεων, πυροβολικού, πολεμικών αεροσκαφών, ασθενοφόρων και κραυγών για βοήθεια μας σκοτώνει», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας από αυτούς, ο Άχμαντ αλ-Σάντι. «Ο ήχος πλησιάζει, αλλά πού θα πάμε;», διερωτήθηκε.

Μια άλλη κάτοικος, η Αμάλ Αμπντέλ-Αάλ, είπε ότι παρακολούθησε τις σφοδρές επιθέσεις στην περιοχή, μια εβδομάδα αφότου εκτοπίστηκε από το σπίτι της στη γειτονιά Αλ-Σάμπρα της πόλης της Γάζας.

«Κανείς στη Γάζα δεν έχει κοιμηθεί ούτε χθες το βράδυ, ούτε για μια εβδομάδα. Οι επιθέσεις πυροβολικού και οι αεροπορικές επιθέσεις στα ανατολικά δεν σταματούν ποτέ. Ο ουρανός λάμπει όλη τη νύχτα», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας της Γάζας, Μαχμούντ Μπασάλ, δήλωσε ότι οι αεροπορικές επιθέσεις και τα πυρά πυροβολικού κατά τη διάρκεια της νύχτας στόχευσαν περιοχές στα βορειοδυτικά και νοτιοανατολικά της πόλης της Γάζας.

Αργά την Τετάρτη, ο ισραηλινός στρατός περιέγραψε λεπτομερώς μια σειρά από επιχειρήσεις σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες εβδομάδες.

Ανέφερε ότι οι ελιγμοί και οι επιθέσεις «δημιούργησαν τις συνθήκες» για να εντείνει ο στρατός την πίεση στη Χαμάς και να θέσει τις βάσεις για τα επόμενα στάδια της εκστρατείας.

KΥΠΕ