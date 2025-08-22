Στροφή στη ρητορική Τραμπ για να προχωρήσουν οι ειρηνευτικές προσπάθειες - «Δύσκολο να κερδίσεις πόλεμο, χωρίς να επιτεθείς στον εισβολέα»

«Είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να κερδίσεις έναν πόλεμο χωρίς να επιτεθείς σε μια χώρα εισβολέα» ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρώντας να αγγίξει ένα «ευαίσθητο σημείο» της Μόσχας, η οποία θεωρεί οποιαδήποτε υποστήριξη των ουκρανικών επιθέσεων στο έδαφός της ως κόκκινη γραμμή, επισημαίνει σε νέα ανάλυση το CNN.

«Είναι σαν μία σπουδαία ομάδα στον αθλητισμό που έχει φανταστική άμυνα, αλλά δεν της επιτρέπεται να παίζει επιθετικά. Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση της Ουκρανίας με τη Ρωσία» τόνισε χαρακτηριστικά.

Η νέα ρητορική του Τραμπ σηματοδοτεί «στροφή» για τον πρόεδρο, ο οποίος επέκρινε την απόφαση του Μπάιντεν που φρέναρε την Ουκρανία από εκτοξεύσεις πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς αμερικανικής κατασκευής στη Ρωσία, μέχρι τον Νοέμβριο του 2024.

«Απάντηση» στις απειλές του Κρεμλίνου με Νίξον και Χρουστσόφ



Σύμφωνα με αναλυτές ο Tραμπ αντέδρασεστη στάση του Κρεμλίνου που διαψεύδει ανοιχτά πλέον τον Λευκό Οίκο σχετικά με τα σχέδια για διμερή συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι με «δορυφόρους» του Πούτιν, όπως ο Ντμίτρι Μεντβιέντεφ να απειλούν και με αντίμετρα, εάν το ΝΑΤΟ αποφασίσει εγγυήσεις ασφαλείας «ερήμην της Μόσχας».

Λίγο μετά από αυτήν την ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ δημοσίευσε μία φωτογραφία του από συνάντηση με τον Πούτιν, πάνω στη φωτογραφία «σύμβολο» του 1959 στην οποία ο τότε αντιπρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον φαίνεται να αντιμετωπίζει τον Σοβιετικό πρωθυπουργό Νικίτα Χρουστσόφ.

Ο Phillips P. Obrien, καθηγητής Στρατηγικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο St. Andrews στη Σκωτία, έγραψε ότι «το αξιοσημείωτο με αυτές τις φωτογραφίες που τουίταρε ο Τραμπ είναι ότι πιστεύει ότι οι άνθρωποι δεν θα δουν τη διαφορά μεταξύ της διαφωνίας του Νίξον και του Χρουστσόφ και της αστειείας κατάστασης με τον Πούτιν, που σαφώς βλέπει τις φωτογραφίες και γελάει».

Σε άλλο σχόλιο αναλυτή τονίζεται χάσμα προσεγγίσεωνς, με τον Χρουστσόφ να είναι υπεύθυνος για την επιστροφή της Κριμαίας στην Ουκρανία, ενώ ο Πούτιν προσάρτησε την περιοχή το 2014.

Κρίσιμες οι επόμενες δύο εβδομάδες



Νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ξέρει περισσότερα για τις πιθανότητες ειρήνευσης «μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες».

«Θα έλεγα ότι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα γνωρίζουμε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Μετά, θα χρειαστεί ίσως να υιοθετήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό παραγωγό Τοντ Στάρνες, όταν εκείνος τον ρώτησε εάν θα υπάρξει ειρήνη.

Φίλια πυρά κατά Τραμπ για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία



Έντονη κριτική από τους σκληροπυρηνικούς συμμάχους του, σχετικά με τον ρόλο της Αμερικής στον πόλεμο, δέχεται ο αμερικανός πρόεδρος καθώς διαβεβαιώνει τους Ευρωπαίους ότι οι ΗΠΑ θα συνδράμουν με αεροπορική κάλυψη τα δυτικά στρατεύματα που, όπως συζητείται, θα αναπτυχθούν βάσει εγγυήσεων ασφαλείας στα ουκρανικά σύνορα.

Ο Στιβ Μπάνον, πρώην στρατηγικός αναλυτής του Λευκού Οίκου και ηγετική φωνή στο κίνημα «Πρώτα η Αμερική», καταδίκασε τις συνομιλίες ως υπερβολή της παγκοσμιοποίησης, αν και δεν κατονόμασε άμεσα τον Τραμπ.

«Θέλω να δώσω μια εγγύηση ασφάλειας στους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι σε αυτούς τους εισβολείς αυτή τη στιγμή», είπε ο Μπάνον. «Όλος αυτός ο πόλεμος γίνεται για να γίνει η Ουκρανία μια δυτική χώρα. Λοιπόν, δεν με νοιάζει καθόλου.Δεν μπορεί να υπάρξει καμία εγγύηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή αυτό θα μας συνδέσει άρρηκτα με αυτή τη σύγκρουση», δήλωσε ο Μπάνον στο Politico, επισημαίνοντας:. «Αν δεν χρηματοδοτήσουμε αυτό, θα σταματήσει να συμβαίνει. Οι Ευρωπαίοι δεν έχουν τον εξοπλισμό ή τα χρήματα».

Πηγή: ΕΡΤ