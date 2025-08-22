Λαβρόφ: Καμία σύνοδος Πούτιν – Ζελένσκι στον ορίζοντα παρά τις πιέσεις Τραμπ

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ξεκαθάρισε σε νέα συνέντευξή του στο NBC ότι δεν υπάρχει καμία προετοιμασία για σύνοδο κορυφής ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τη συνάντηση είχε προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο, ωστόσο το Κρεμλίνο διέψευσε τις προσδοκίες. «Η ατζέντα δεν είναι έτοιμη.

Ο πρόεδρος Πούτιν έχει πει καθαρά ότι θα συναντηθεί μόνο όταν υπάρχει πραγματική βάση», είπε ο Λαβρόφ.

Οι όροι και τα «όχι» του Ζελένσκι

Σύμφωνα με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, ο Τραμπ είχε προτείνει μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα μια σειρά από όρους, τους οποίους η Μόσχα έδειξε διατεθειμένη να συζητήσει:

μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ

συζήτηση εδαφικών ζητημάτων

αλλαγές στη γλωσσική νομοθεσία.

«Ο Ζελένσκι απάντησε όχι σε όλα», είπε ο Λαβρόφ, αμφισβητώντας μάλιστα τη νομιμοποίησή του ως ηγέτη.

Το Κίεβο, από την πλευρά του, κατηγορεί τη Μόσχα ότι προσπαθεί να αποφύγει τη συνάντηση συνεχίζοντας τις μαζικές επιθέσεις.

Η στροφή στη ρητορική του Τραμπ

Με το κλίμα γύρω από τις ειρηνευτικές συνομιλίες και το ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν – Ζελένσκι να «παγώνει», ο Τραμπ αλλάζει και εκείνος πάλι στάση και τόνο.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φάνηκε για πρώτη φορά να στηρίζει την ιδέα μιας ουκρανικής αντεπίθεσης στο ρωσικό έδαφος – μια θέση που θεωρείται «κόκκινη γραμμή» από τη Μόσχα.

«Είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να κερδίσεις έναν πόλεμο χωρίς να επιτίθεσαι στη χώρα του εισβολέα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, συγκρίνοντας την Ουκρανία με μια «ομάδα που έχει καλή άμυνα αλλά δεν της επιτρέπεται να παίξει επίθεση».

Ουσιαστικά μέσα σε λίγες ημέρες έχει ανατραπεί πλήρως το θετικό κλίμα που είχε διαμορφωθεί μετά τη Σύνοδο στην Αλάσκα και έχει μπει ταφόπλακα στις ελπίδες για γρήγορο τερματισμό του πολέμου.

Επιθέσεις και διπλωματικό παρασκήνιο

Την Πέμπτη, η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση από τον Ιούλιο, με σχεδόν 600 drones και 40 βαλλιστικούς και cruise πυραύλους, πλήττοντας στόχους σε όλη την Ουκρανία.

Μεταξύ αυτών και αμερικανική μονάδα ηλεκτρονικών στη Δυτική Ουκρανία, όπου τραυματίστηκαν τουλάχιστον 15 εργαζόμενοι.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις της Δύσης για το πλαίσιο ασφαλείας μετά τον πόλεμο.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι από ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Φινλανδία και Ουκρανία συναντήθηκαν αυτήν την εβδομάδα για να επεξεργαστούν προτάσεις, που θα τεθούν υπόψη των συμβούλων εθνικής ασφάλειας.

Ο Τραμπ δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον θα συμβάλει σε οποιαδήποτε συμφωνία με «αξιόπιστες εγγυήσεις», αλλά χωρίς αμερικανικά στρατεύματα στο έδαφος

