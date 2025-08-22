Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ ζητά «ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας» κατά την επίσκεψή του στην Ουκρανία

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ ζήτησε την Παρασκευή «ισχυρές» εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία θα τηρήσει οποιαδήποτε ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία και «ποτέ ξανά» δεν θα επιχειρήσει να εισβάλει στην Ουκρανία.

Το ζήτημα των ενδεχόμενων εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία βρίσκεται στο επίκεντρο των τελευταίων διπλωματικών προσπαθειών υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας που θα θέσει τέλος στην σύγκρουση, η οποία βρίσκεται πλέον στον τέταρτο χρόνο της.

«Ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας θα είναι απαραίτητες και αυτό είναι που προσπαθούμε να καθορίσουμε», δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Κίεβο, μιλώντας μαζί με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φιλοξένησε τη Δευτέρα συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών με τους Ρούτε και Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία συμφώνησε σε ορισμένες δυτικές εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο.

Ωστόσο, η Μόσχα αμφισβήτησε αργότερα οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε την Τετάρτη ότι η συζήτηση για εγγυήσεις ασφάλειας χωρίς τη Ρωσία είναι «ουτοπία, ένας δρόμος που δεν οδηγεί πουθενά».

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Κίεβο, κατά την οποία ηχούσε συναγερμός αεροπορικής επιδρομής σε όλη την πόλη, ο Ρούτε δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί ότι «η Ρωσία θα τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία και δεν θα επιχειρήσει ποτέ ξανά να καταλάβει ούτε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο της Ουκρανίας».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι «οι εγγυήσεις αφορούν ό,τι μπορούν να προσφέρουν οι εταίροι στην Ουκρανία, καθώς και το πώς θα πρέπει να είναι ο στρατός της Ουκρανίας» μετά το τέλος του πολέμου.

«Και είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποιος μπορεί να παρέχει στρατιωτικό προσωπικό, ποιος μπορεί να παρέχει πληροφορίες, ποιος έχει παρουσία στη θάλασσα ή στον αέρα και ποιος είναι έτοιμος να παρέχει χρηματοδότηση», πρόσθεσε.

Ο Ρούτε δήλωσε επίσης ότι είναι «πολύ νωρίς για να πούμε με ακρίβεια ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Αλλά είναι σαφές ότι οι ΗΠΑ θα εμπλακούν», προσθέτοντας: «Δεν θέλουμε να επαναληφθεί το Μνημόνιο της Βουδαπέστης ή η Συμφωνία του Μινσκ».

Η Μόσχα υπέγραψε το Μνημόνιο της Βουδαπέστης το 1994, το οποίο αποσκοπούσε στη διασφάλιση της ασφάλειας της Ουκρανίας, της Λευκορωσίας και του Καζακστάν σε αντάλλαγμα για την παραχώρηση πολλών πυρηνικών όπλων που είχαν απομείνει από τη σοβιετική εποχή.

Η Ρωσία παραβίασε το μνημόνιο αυτό πρώτα με την κατάληψη της Κριμαίας το 2014 και στη συνέχεια με την έναρξη μιας πλήρους επίθεσης το 2022, η οποία έχει προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων και έχει αναγκάσει εκατομμύρια να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία κάνει τα πάντα για να διασφαλίσει ότι η συνάντηση μεταξύ του ιδίου και του Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα πραγματοποιηθεί και κάλεσε του συμμάχους της Ουκρανίας να επιβάλουν νέες κυρώσεις στην Μόσχα εάν δεν δείξει την επιθυμία να τερματίσει την εισβολή της.

Μιλώντας στην κοινή συνέντευξη Τύπου που έδωσε στο Κίεβο έχοντας δίπλα του τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, είπε ότι συζήτησε τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία με άλλες χώρες, οι οποίες, όπως είπε, θα πρέπει να είναι παρόμοιες με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο θεωρεί μια επίθεση εναντίον ενός μέλους ως επίθεση εναντίον όλων.

(ΚΥΠΕ