Πρώτος ο Φουρλάς και τελευταίος ο Φειδίας

Μετά τους πρώτους δεκαπέντε μήνες της τρέχουσας περιόδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δημοσιοποιήθηκαν οι δείκτες κοινοβουλευτικής επιρροής, όπως καταγράφονται από τον Δείκτη Κοινοβουλευτικής Επιρροής της ΕΕ (Burson). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο Λουκάς Φουρλάς κατατάσσεται στην πρώτη θέση μεταξύ των Κυπρίων ευρωβουλευτών και στη θέση 94 σε σύνολο 720 ευρωβουλευτών. Ακολουθούν ο Γιώργος Γεωργίου στη θέση 160, ο Κώστας Μαυρίδης στη θέση 196, ο Γεάδης Γεάδη στη θέση 442, ο Μιχάλης Χατζηπαντέλα στη θέση 532 και τελευταίος ο Φειδίας Παναγιώτου στη θέση 691. Μάλλον τα βίντεο και οι αναρτήσεις στο TikTok δεν αρκούν για να εξασφαλίσεις επιρροή εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

