Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

ΣΕΔΙΓΕΠ Περιφέρειας Π. Χρυσοχούς - Αργάκας : Ξεκίνησε η εξαγωγή αβοκάντο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Η ΣΕΔΙΓΕΠ Περιφέρειας Πόλεως Χρυσοχούς-Αργάκας ξεκίνησε την εβδομάδα περασμένη εβδομάδα τις εξαγωγές αβοκάντο στην Ελλάδα και στην Γερμανία.

Ωστόσο απευθύνει έκκληση στην Πολιτεία να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην καταστραφούν οι φυτείες της υποσχόμενης αυτής καλλιέργειας λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας.

Όπως αναφέρει σε σχετική  ανακοίνωση της "μια νέα σεζόν έχει αρχίσει, μια δύσκολη χρονιά με ελλείψεις νερού ανεπαρκής για την καλλιέργεια του αβοκάντο. Παρόλα αυτά οι παραγωγοί μας το παλεύουν με ότι μέσα έχουν".

Ελπίζουμε και θέλουμε συνεχίζει στην ανακοίνωση της η ΣΕΔΙΓΕΠ ,  να έχουμε μια καλή χρονιά με βροχές για να μπορούν οι παραγωγοί να συντηρήσουν και να παράξουν.

Ειδάλλως προσθέτει, "θα πρέπει το Κράτος να βρει τρόπους αντιμετώπισης της ανομβρίας", καλώντας παράλληλα την κυβέρνηση να λάβει τα μέτρα της.

Είναι κρίμα μια καλλιέργεια να την φτάνεις 30-40 χρόνια και να την βλέπεις να καταστρέφεται λόγο έλλειψης νερού, καταλήγει στην ανακοίνωση της η ΣΕΔΙΓΕΠ.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα