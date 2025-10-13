ΣΕΔΙΓΕΠ Περιφέρειας Π. Χρυσοχούς - Αργάκας : Ξεκίνησε η εξαγωγή αβοκάντο

Η ΣΕΔΙΓΕΠ Περιφέρειας Πόλεως Χρυσοχούς-Αργάκας ξεκίνησε την εβδομάδα περασμένη εβδομάδα τις εξαγωγές αβοκάντο στην Ελλάδα και στην Γερμανία.

Ωστόσο απευθύνει έκκληση στην Πολιτεία να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην καταστραφούν οι φυτείες της υποσχόμενης αυτής καλλιέργειας λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση της "μια νέα σεζόν έχει αρχίσει, μια δύσκολη χρονιά με ελλείψεις νερού ανεπαρκής για την καλλιέργεια του αβοκάντο. Παρόλα αυτά οι παραγωγοί μας το παλεύουν με ότι μέσα έχουν".

Ελπίζουμε και θέλουμε συνεχίζει στην ανακοίνωση της η ΣΕΔΙΓΕΠ , να έχουμε μια καλή χρονιά με βροχές για να μπορούν οι παραγωγοί να συντηρήσουν και να παράξουν.

Ειδάλλως προσθέτει, "θα πρέπει το Κράτος να βρει τρόπους αντιμετώπισης της ανομβρίας", καλώντας παράλληλα την κυβέρνηση να λάβει τα μέτρα της.

Είναι κρίμα μια καλλιέργεια να την φτάνεις 30-40 χρόνια και να την βλέπεις να καταστρέφεται λόγο έλλειψης νερού, καταλήγει στην ανακοίνωση της η ΣΕΔΙΓΕΠ.