Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Σημαντική εξέλιξη: Δηλώνει παραδοχή ο Αϊκούτ για υπόθεση σφετερισμού

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Header Image

Όλη η ακίνητη περιουσία που σχετίζεται με τα υπό κατηγορία αδικήματα βρίσκεται σε κατεχόμενα χωριά των επαρχιών Αμμοχώστου και Κερύνειας.

Σημαντική εξέλιξη προέκυψε στην υπόθεση σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών με κατηγορούμενο τον Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ. 

Η συνήγορος του τουρκοεβραίου κατηγορούμενου ενημέρωσε σήμερα το δικαστήριο ότι υπάρχει πρόθεση για να ολοκληρωθεί η ακρόαση, με τον Αϊκούτ να παραδέχεται κάποιες από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει και να αποσυρθούν οι υπόλοιπες. 

Η σημερινή διαδικασία στο Κακουργιοδικείο αναβλήθηκε για περίπου 30 λεπτά προκειμένου να ετοιμαστούν τα γεγονότα μεταξύ κατηγορούσας αρχής και υπεράσπισης.  

Ο Αϊκούτ αντιμετωπίζει στο σύνολο 242 κατηγορίες εκ των οποίων, 60 αφορούν το αδίκημα της δόλιας συναλλαγής σε ακίνητη περιουσία, 60 το αδίκημα της παράνομης κατοχής, νομής και χρήσης γης, 62 το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 60 το αδίκημα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος. 

Όλη η ακίνητη περιουσία που σχετίζεται με τα υπό κατηγορία αδικήματα βρίσκεται σε κατεχόμενα χωριά των επαρχιών Αμμοχώστου και Κερύνειας.

Tags

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΣΦΕΤΕΡΙΣΜΟΣΑΙΚΟΥΤ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα