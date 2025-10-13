Σημαντική εξέλιξη: Δηλώνει παραδοχή ο Αϊκούτ για υπόθεση σφετερισμού

Σημαντική εξέλιξη προέκυψε στην υπόθεση σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών με κατηγορούμενο τον Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ.

Η συνήγορος του τουρκοεβραίου κατηγορούμενου ενημέρωσε σήμερα το δικαστήριο ότι υπάρχει πρόθεση για να ολοκληρωθεί η ακρόαση, με τον Αϊκούτ να παραδέχεται κάποιες από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει και να αποσυρθούν οι υπόλοιπες.

Η σημερινή διαδικασία στο Κακουργιοδικείο αναβλήθηκε για περίπου 30 λεπτά προκειμένου να ετοιμαστούν τα γεγονότα μεταξύ κατηγορούσας αρχής και υπεράσπισης.

Ο Αϊκούτ αντιμετωπίζει στο σύνολο 242 κατηγορίες εκ των οποίων, 60 αφορούν το αδίκημα της δόλιας συναλλαγής σε ακίνητη περιουσία, 60 το αδίκημα της παράνομης κατοχής, νομής και χρήσης γης, 62 το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 60 το αδίκημα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος.

Όλη η ακίνητη περιουσία που σχετίζεται με τα υπό κατηγορία αδικήματα βρίσκεται σε κατεχόμενα χωριά των επαρχιών Αμμοχώστου και Κερύνειας.