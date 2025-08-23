Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Ελεύθερος ο Σαλβαδοριανός που απελάθηκε κατά λάθος από ΗΠΑ και επέστρεψε για να δικαστεί

Αφέθηκε ελεύθερος ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, ο μετανάστης από το Ελ Σαλβαδόρ, ο οποίος απελάθηκε κατά λάθος από τις Ηνωμένες Πολιτείες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε πίσω στη χώρα για να αντιμετωπίσει νέες κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων. Την αποφυλάκισή του, εν αναμονή της δίκης του, ανακοίνωσαν την Παρασκευή οι συνήγοροί του.

Ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, κάτοικος της πολιτείας του Μέριλαντ, παντρεμένος με Αμερικανίδα υπήκοο με την οποία έχει ένα μικρό παιδί, είχε μετατραπεί σε σύμβολο της πολιτικής μαζικών απελάσεων μεταναστών κατά τη διακυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η υπόθεσή του ξεκίνησε τον Μάρτιο, όταν απελάθηκε στο Ελ Σαλβαδόρ μαζί με περισσότερους από 250 μετανάστες από τη Λατινική Αμερική. Οι αμερικανικές αρχές τότε υποστήριζαν ότι οι απελαθέντες ανήκαν στη συμμορία Tren de Aragua, με έδρα τη Βενεζουέλα.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, η κυβέρνηση Τραμπ παραδέχτηκε ότι η απέλασή του οφειλόταν σε «διοικητικό σφάλμα», καθώς το ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε σε βάρος του είχε ακυρωθεί αμετάκλητα από το 2019.

Έπειτα από μια πολύμηνη δικαστική διαμάχη, ο Αμπρέγο Γκαρσία μεταφέρθηκε τελικά πίσω στις ΗΠΑ τον Ιούνιο. Κατά την επιστροφή του, όμως, οι αρχές κίνησαν νέα δίωξη εναντίον του στην πολιτεία του Τενεσί, κατηγορώντας τον για συνέργεια στην παράτυπη παραμονή μεταναστών.

Στις 23 Ιουλίου, δικαστής στο Τενεσί αποφάσισε ότι μπορεί να αποφυλακιστεί εν αναμονή της δίκης του, η οποία ορίστηκε για τις 27 Ιανουαρίου 2026. Η αποφυλάκισή του πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή.

«Σήμερα, ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία είναι ελεύθερος», δήλωσε ο συνήγορός του, Σον Χέκερ. «Βρίσκεται αυτή τη στιγμή καθ' οδόν για να ενωθεί με την οικογένειά του στο Μέριλαντ, αφού συνελήφθη και απελάθηκε παράνομα, έπειτα φυλακίστηκε — κι όλα αυτά εξαιτίας της εκδικητικής διάθεσης της κυβέρνησης εναντίον ενός ανθρώπου που είχε το θάρρος να αντισταθεί».

Ο κ. Χέκερ πρόσθεσε ότι ο πελάτης του «είναι ευγνώμων που η πρόσβασή του στα αμερικανικά δικαστήρια εγγυήθηκε ορθή διαδικασία».

ΚΥΠΕ

