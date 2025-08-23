EuroBasket 2025: Μπάσκετ, θέαμα και… σόου στο Σπύρος Κυπριανού

Με σκηνοθέτη τον Έντυ Διαμαντόπουλο και πλήρες «σενάριο» θα προσφερθεί ψυχαγωγία στους φιλάθλους που θα δώσουν το παρών τους στα παιχνίδια του γ’ ομίλου του FIBA EuroBasket 2025, τα οποία θα διεξαχθούν από τις 28 Αυγούστου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού, με τη συμμετοχή της Κύπρου, της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γεωργίας και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης.

Σε δελτίο Τύπου της οργανωτικής επιτροπής αναφέρεται ότι ο Έντυ Διαμαντόπουλος μετράει πολλά χρόνια εμπειρίας σκηνοθετώντας μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, όπως ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Ρίο, οι Χειμερινοί στο Πεκίνο και το Μουντιάλ στο Κατάρ.

Προστίθεται ότι για τη ψυχαγωγία των φιλάθλων θα περάσουν από το παρκέ του Αθλητικού κέντρου Σπύρος Κυπριανού διάφορες χορευτικές και μουσικές ομάδες από Κύπρο, Ελλάδα και Γεωργία που θα προσφέρουν υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικό πρόγραμμα, πριν τον αγώνα, στα διαλείμματα και στο ημίχρονο.

Αναφέρεται περαιτέρω ότι η επαγγελματική όμάδα χορού ΜΟΡΦΗ (υπό τη διεύθυνση της Αντιγόνης Τασουρή) και η σχολή χορού Σιακαλλής θα δώσουν χορευτικούς ρυθμούς, η βιολίστρια Liya Melentjeva θα προσφέρει ξεχωριστή νότα με το βιολί και η BATUKINHO Percussion band με κρουστά. Πέραν των πιο πάνω ομάδων από την Κύπρο, το δικό της λιθαράκι στην ψυχαγωγία θα προσθέσει και η Hype Squad Entertainment από την Αθήνα. Επιπλέον, στα παιχνίδια της Εθνικής Γεωργίας θα παρουσιάσει γεωργιανούς χορούς η IMEDI Georgian Dance group.

Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν οι DJ Andrøniki και DJ Ανδρέα Πατσαλίδη. Επίσης το οργανόγραμμα περιλαμβάνει διάφορα παιχνίδια, με οπαδούς να κατεβαίνουν στο ημίχρονο στο παρκέ διεκδικώντας δώρα από τους χορηγούς και από την επίσημη γκάμα του Ευρωμπάσκετ.

Περαιτέρω αναφέρεται ότι η παρουσίαση των καλαθοσφαιριστών πριν από τους αγώνες θα είναι εντυπωσιακή με τη χρήση των φώτων, ενώ θα γίνονται κοντινά με τις κάμερες ώστε να τους μάθει καλύτερα ο κόσμος.

Αισθητή θα είναι και η παρουσία της «ψυχής» της διοργάνωσης, του Marky Mark, της επίσημης μασκότ του FIBA EuroBasket 2025, καταλήγει.