Η αμερικανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση απέκτησε μερίδιο στην εταιρεία Intel

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ απέκτησε μερίδιο 10% στην εταιρεία ημιαγωγών και επεξεργαστών Intel, ισχυριζόμενος ότι «δεν κόστισε τίποτα».

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα να ανακοινώνω ότι οι ΗΠΑ κατέχουν πλέον πλήρως το 10% της Intel, μιας σπουδαίας αμερικανικής εταιρείας με ένα ακόμη πιο απίστευτο μέλλον», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social.

«Διαπραγματεύτηκα αυτή τη συμφωνία με τον Λιπ- Μπου Ταν (σ.σ. τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας). Οι ΗΠΑ δεν πλήρωσαν τίποτα για αυτές τις μετοχές, οι οποίες τώρα αποτιμώνται  περίπου στα 11 δισεκ. δολάρια. Αυτή είναι μια σπουδαία συμφωνία για τις ΗΠΑ και για την Intel», εκτίμησε ο Τραμπ .

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είχε σημειώσει νωρίτερα χθες ότι η Intel αποδέχθηκε την πρόταση της κυβέρνησής του και είχε προσθέσει ότι σκέφτεται πως «αυτή είναι μια πολύ καλή συμφωνία για εκείνους».

Σε ανακοίνωσή της η Intel διευκρίνισε ότι η επένδυση της κυβέρνησης των ΗΠΑ ανήλθε στα 8,9 δισεκ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένου ενός μέρους που αντιστοιχεί σε επιχορηγήσεις που δεν είχαν ακόμη καταβληθεί, συν 2,2 δισεκ. δολάρια σε επιχορηγήσεις που έχουν ήδη καταβληθεί, για μια συνολική επένδυση λίγο πάνω από 11 δισεκ. δολάρια.

«Είμαστε ευγνώμονες για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στην Intel ο πρόεδρος και η κυβέρνηση και επιθυμούμε να εργαστούμε προκειμένου να ενισχύσουμε την τεχνολογική και βιομηχανική ηγετική θέση των ΗΠΑ», σχολίασε ο Ταν.

Η Intel είναι μια από τις πιο εμβληματικές εταιρείες της Σίλικον Βάλεϊ, αλλά η επιτυχία της έχει επισκιαστεί από τους ασιατικούς γίγαντες TSMC και Samsung, οι οποίοι κυριαρχούν στην αγορά ημιαγωγών.

Στις αρχές Αυγούστου ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στον Ταν, κατηγορώντας τον ότι «αντιμετωπίζει σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων» και καλώντας τον να «παραιτηθεί αμέσως». Στη συνέχεια τον φιλοξένησε στον Λευκό Οίκο στις 11 Αυγούστου, μια συνάντηση την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε «πολύ ενδιαφέρουσα».

ΚΥΠΕ

