Τραυματισμός Ινδού στη Λάρνακα – Σε εξέλιξη οι έρευνες για εντοπισμό των δραστών

Υπόθεση τραυματισμού αλλοδαπού διερευνά η Αστυνομία στη Λάρνακα, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 23 Αυγούστου, γύρω στις 11:00 το βράδυ, σε πολυκατοικία στην οδό Σαίξπηρ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, θύμα είναι Ινδός υπήκοος, ο οποίος εντοπίστηκε να φέρει θλαστικό τραύμα στον δεξιό ώμο, το οποίο προκλήθηκε από νήσσον και τέμνον όργανο. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκε σε συρραφή. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται καλή και δεν διατρέχει κίνδυνο, ενώ αναμένεται να αποδεσμευθεί σύντομα.

Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι το πρόσωπο αυτό διαμένει παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις 20 Ιουνίου 2024 και έχει ήδη συλληφθεί για σχετικό αδίκημα.

Το ΤΑΕ Λάρνακας έχει προχωρήσει στην ταυτοποίηση ενός εκ των δύο φερόμενων δραστών, επίσης Ινδικής καταγωγής και ομογενή του θύματος, και βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες έκδοσης εντάλματος σύλληψής του.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο εμπλεκόμενο πρόσωπο, πρόκειται επίσης για άνδρα ινδικής καταγωγής, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί, καθώς το θύμα δηλώνει πως δεν τον γνωρίζει. Οι ανακριτικές αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για την ταυτοποίησή του.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου τραυματίστηκε και δεύτερο πρόσωπο, Κύπριος πολίτης, ο οποίος επενέβη για να εκτονώσει την κατάσταση. Ο τραυματισμός του ήταν ελαφρύς και δεν χρειάστηκε νοσηλεία.

Οι έρευνες συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λάρνακας.