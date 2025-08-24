Οι όροι Πούτιν, τo λάθος της Ευρώπης και τα εδαφικά ζητήματα - Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου εξηγεί

Εντείνεται το διπλωματικό «θρίλερ» για το ουκρανικό Ζήτημα. Ο πρόεδρος της Ρωσίας στήνει «παγίδα» με το εδαφικό και οι Ευρωπαίοι χαρακτηρίζουν «παράλογους» τους όρους του Βλαντίμιρ Πούτιν, τη στιγμή που οι εχθροπραξίες συνεχίζονται.

Οι ειρηνευτικές διεργασίες εξελίσσονται σαν αργόσυρτη ταινία. Πηγές από το Κρεμλίνο αποκαλύπτουν στο πρακτορείο Reuters τους όρους που θέτει ο Πρόεδρος της Ρωσίας στο Κίεβο να μην ενταχθεί δηλαδή η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, να μην μεταφερθούν δυτικά στρατεύματα σε ουκρανικό έδαφος και να του παραδοθούν τα εδάφη της επαρχίας Ντονμπάς, τα οποία δεν κατάφερε να πάρει με τον πόλεμο.

«Χωρίς να θέλω να γίνω κυνικός, μακάρι να απαιτεί μόνο το Ντονμπάς, δηλαδή Ντονιέτσκ και Λουχάνσκ», αναφέρει στο CNN GREECE, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Πέτρος Λιάκουρας.

Κατά την προσωπική του εκτίμηση, ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα απαιτήσει τουλάχιστον μία περιοχή, η οποία θα δίνει στη Ρωσία την αποκλειστικότητα στη Μαύρη Θάλασσα, κυρίως στην Αζοφική, αλλά και την ένωση με την Κριμαία. «Εξάλλου, τον πόλεμο γι΄ αυτό τον έκανε», προσθέτει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που μίλησαν στο ειδησεογραφικό πρακτορείο, εφόσον ικανοποιηθούν τα ρωσικά αιτήματα, η Μόσχα είναι διατεθειμένη να «παγώσει» τις γραμμές του μετώπου σε Ζαπορίζια και Χερσώνα και να παραχωρήσει μικρά τμήματα στις επαρχίες Χάρκοβο και Σούμι που έχει καταλάβει.

Σε κάθε περίπτωση, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου εκτιμά πώς για να οδηγηθούν οι δύο πλευρές στο τελικό στάδιο χρειάζονται πάρα πολλές διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα είναι δύσκολες.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επειδή βρίσκεται υπό το φόβο ενός πολύ πιο εκτεταμένου πολέμου σε βάρος της Ουκρανίας που θα κοστίσει πολύ περισσότερο εδαφικά στο μέλλον, όπως εκτιμά, «αυτό το οποίο θα κάνει είναι να προσφέρεται ως πρόθυμος στις διαπραγματεύσεις, στην ουσία όμως χωρίς να θέλει να υπάρξει λύση, γιατί δεν μπορεί να την αποδεχθεί», προσθέτει ο καθηγητής.

Αυτή τη στιγμή, υπογραμμίζει, όλες οι πλευρές βρίσκονται σε ένα στάδιο που προηγείται του σημείου της τελικής ρύθμισης, το οποίο αφορά τα εδαφικά και τις κυριαρχίες της καθεμίας χώρας. Και αυτό το στάδιο είναι οι εγγυήσεις και η ασφάλεια.

Η σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες και επιτελείς συσκέπτονται για να καθορίσουν τη μορφή που θα έχουν οι εγγυήσεις ασφαλείας που θα παρέχουν, σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας.

Κατά τον κ. Λιάκουρα «είναι λάθος η πρόταση από την πλευρά της Ευρώπης, η οποία θεωρεί ότι πρέπει να αναλάβουν την ασφάλεια». Η ασφάλεια, όπως εξηγεί, σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν εκεί κάποιες δυνάμεις, οι οποίες απλώς θα βρίσκονται σαν είδος αποτροπής.

Αν όμως, η Ευρώπη προωθήσει πολλά στρατεύματα στην περιοχή, τονίζει, θα μοιάζει σαν η Ρωσία να είναι κάτω από καθεστώς κινδύνου. «Βέβαια, θα μου πείτε η Ρωσία να είναι κάτω από καθεστώς κινδύνου; Όχι, αλλά θα το χρησιμοποιήσει αυτό η Μόσχα για να αρνηθεί την εγγύηση για την ασφάλεια», συμπληρώνει.

Εδώ είναι ένα μεγάλο ζητούμενο γιατί παλαιότερα η Μόσχα έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει στρατεύματα. Υπενθυμίζει πώς η Ρωσία «στην αρχή είχε πει 50.000 το πολύ ουκρανικού στρατού εκτός του πλαισίου του ΝΑΤΟ».

Σύμφωνα με τον κ. Λιάκουρα , αυτό δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί με την παρουσία ευρωπαϊκών στρατευμάτων σε όλη την επικράτεια υπό το πρίσμα της ασφάλειας και κυρίως της αποτροπής. Ωστόσο, υπογραμμίζει πώς μία τέτοια κίνηση απαιτεί μεγάλη προσοχή για να μην υπάρξει υπερπροσφορά των ευρωπαϊκών χωρών σε θέματα στρατού και ασφάλειας «γιατί αυτό θα πάει στο άλλο άκρο που δεν θα το δεχθεί σε αυτή τη φάση η Ρωσία». Εκτιμά πώς όσο καθυστερούν οι εγγυήσεις, τόσο καθυστερεί το άνοιγμα του εδαφικού.

Ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου αναφέρει πως οι Ευρωπαίοι αισθάνονται ότι πρέπει να προσφέρουν σε μία χώρα η οποία θα είναι υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ και παράλληλα ανήκει στην ευρωπαϊκή περιφέρεια.

«Μην ξεχνάτε στην ευρωπαϊκή περιφέρεια και λόγω του Συμβουλίου της Ευρώπης ανήκε και η Ρωσία απλώς εκδιώχθηκε λόγω του πολέμου», υπογραμμίζει . Συνεπώς , κατά τον ίδιο το λιγότερο που θα μπορούσε να προσφέρει η Ευρώπη είναι να συμμετέχει στην ασφάλεια, κάτι που διευκολύνει τον Ντόναλντ Τραμπ . «Ο εγγυητής είναι αυτός που εγγυάται όχι μόνο την ασφάλεια αλλά θα επιβλέπει και την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας», καταλήγει.

