Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί Ισραήλ στην Υεμένη, τουλάχιστον έξι νεκροί την Κυριακή

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 86 τραυματίστηκαν χθες Κυριακή στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον υεμενίτικων εγκαταστάσεων υπό τον έλεγχο του κινήματος των Χούθι, μια εβδομάδα έπειτα από παρόμοια πλήγματα στην πρωτεύουσα Σανάα, σύμφωνα με αξιωματούχους της παράταξης που πρόσκειται στο Ιράν.

Τονίζοντας πως δρουν σε αλληλεγγύη στους Παλαιστίνιους στη Γάζα, όπου μαίνεται ο πόλεμος ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και τη Χαμάς, οι Χούθι προχωρούν συχνά σε επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον της ισραηλινής επικράτειας. Οι περισσότερες από τις επιθέσεις αυτές αναχαιτίζονται.

Μετά τα χθεσινά πλήγματα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Βενιαμίν Νετανιάχου, διεμήνυσε για ακόμη μια φορά ότι «το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι θα πληρώσει πολύ ακριβά για τις επιθέσεις του εναντίον του κράτους του Ισραήλ» και το κίνημα απείλησε πως θα «ανταποδώσει» την επίθεση.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα, στα χέρια των Χούθι, έγιναν ισραηλινά πλήγματα εναντίον εγκατάστασης αποθήκευσης καυσίμων, δυο ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών καθώς και εγκατάστασης των δυνάμεων ασφαλείας κοντά σε μέγαρο της προεδρίας.

Οι Χούθι, που ελέγχουν σχεδόν όλη τη βόρεια Υεμένη, σε πόλεμο από το 2014 με τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, είναι μέρος του λεγόμενου «άξονα της αντίστασης» στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ, οργανωτικά χαλαρής συμμαχίας που πρόσκειται στο Ιράν και συμπεριλαμβάνει επίσης οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ του Λιβάνου και η παλαιστινιακή Χαμάς.

Πηγή: ΚΥΠΕ