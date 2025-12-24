Πυροσβεστική: Ενισχύεται με το «Επικέντρωσις», για κρίσεις σεισμών και μεγάλες καταστροφές

Σε πορεία υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου Κύπρου - Ελλάδας «Επικέντρωσις», για πρόληψη και διαχείριση κινδύνων που προκαλούνται από σεισμούς και άλλες μεγάλες καταστροφές, βρίσκεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου. Μεταξύ αλλων αυτό το διάστημα έχει βγει σε ανοιχτό διαγωνισμό προσφορών για την προμήθεια 20 σκηνών και εξοπλισμού για τη δημιουργία βάσης επιχειρήσεων εκστρατείας σε περιπτώσεις κρίσεων. Ένα μέρος των σκηνών θα αφορά σκοπούς διοίκησης και το άλλο για σκοπούς διαμονής του προσωπικού, το οποίο θα κάνει διαχείριση των περιστατικών, όπως ανέφερε στον «Π» ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέας Κεττής.

Την ίδια ώρα σημείωσε ότι αυτοί οι εξοπλισμοί για τη βάση επιχειρήσεων εντάσσονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου με το ακρωνύμιο «Επικέντρωσις», που αφορά την κοινή στρατηγική για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων που προκαλούνται από σεισμούς και μεγάλες καταστροφές. «Ο κύριος δικαιούχος αυτού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος είναι η Πυροσβεστική Υπηρεσία και εταίρους έχει το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος, την Πολιτική Άμυνα Κύπρου, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης», πρόσθεσε. Το έργο, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, για οχήματα, εξοπλισμό, εκπαιδεύσεις και ασκήσεις ετοιμότητας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Περιοχή υψηλής σεισμικότητας

Η επιλέξιμη περιοχή (Κύπρος, Περιφέρειες Κρήτης, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου) χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα και γεωλογικές ιδιαιτερότητες, που σε συνδυασμό με τον νησιωτικό χαρακτήρα της δυσχεραίνουν την άμεση ανταπόκριση σε καταστροφές. Το έργο απαντά σε αυτή την πρόκληση μέσω διασυνοριακής συνεργασίας και συνδυασμένων δράσεων πολιτικής προστασίας. Σύμφωνα με το Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού & Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, οι κύριες παρεμβάσεις είναι οι εξής:

Προμήθεια οχημάτων και εξοπλισμού διάσωσης και συντονισμού με δυνατότητα άμεσης μεταφοράς και ανάπτυξης σε όλη την περιοχή συνεργασίας.

με δυνατότητα άμεσης μεταφοράς και ανάπτυξης σε όλη την περιοχή συνεργασίας. Υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ασκήσεων για στελέχη και εθελοντές, με έμφαση στη διαχείριση σεισμικών καταστροφών.

για στελέχη και εθελοντές, με έμφαση στη διαχείριση σεισμικών καταστροφών. Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ανάπτυξη κοινών μεθοδολογικών προσεγγίσεων , ώστε να επιτευχθεί ενιαία επιχειρησιακή αντίληψη εκατέρωθεν των συνόρων.

, ώστε να επιτευχθεί ενιαία επιχειρησιακή αντίληψη εκατέρωθεν των συνόρων. Επικαιροποίηση στρατηγικού πλαισίου συνεργασίας Κύπρου - Ελλάδας για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων.

Η συνεργασία ενισχύεται από το θεσμικό πλαίσιο και την προηγούμενη εμπειρία των εταίρων (Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας, Πολιτική Άμυνα Κύπρου, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Δήμος Σύρου – Ερμούπολης).

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ενίσχυση της κοινής διαχείρισης φυσικών πόρων και προστασίας από καταστροφές, με έμφαση στους σεισμούς.

και προστασίας από καταστροφές, με έμφαση στους σεισμούς. Αύξηση της ανθεκτικότητας της περιοχής συνεργασίας μέσω στρατηγικών πρόληψης και σύγχρονου εξοπλισμού.

της περιοχής συνεργασίας μέσω στρατηγικών πρόληψης και σύγχρονου εξοπλισμού. Μείωση χρόνου και βελτίωση ποιότητας ανταπόκρισης σε περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

σε περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Ενδυνάμωση των δημόσιων υπηρεσιών και βελτίωση της επιχειρησιακής συνεργασίας Ελλάδας–Κύπρου.

και βελτίωση της επιχειρησιακής συνεργασίας Ελλάδας–Κύπρου. Κάλυψη του 100% του πληθυσμού της επιλέξιμης περιοχής με δυνατότητα παροχής συνδρομής και σε άλλες όμορες περιοχές.

της επιλέξιμης περιοχής με δυνατότητα παροχής συνδρομής και σε άλλες όμορες περιοχές. Μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών για μελλοντική εφαρμογή και σε άλλες περιοχές με υψηλή σεισμικότητα.

Ενίσχυση όλων των επαρχιών

Οι σχεδιασμοί της Πυροσβεστικής για τη διαχείριση μεγάλων καταστροφών με επίκεντρο τους σεισμούς αναλύθηκαν τον περασμένο μήνα σε εκδήλωση για το πρόγραμμα «Επικέντρωσις» από τον αρχιπύραρχο της Πυροσβεστικής, Νίκο Λογγίνο, ο οποίος έκανε σύνδεση με τον προγραμματισμό της Υπηρεσίας στο άμεσο μέλλον για «ουσιαστική ενίσχυση όλων των επαρχιών, με εξειδικευμένο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση σεισμικών συμβάντων». Σε χαιρετισμό εκ μέρους του υπουργού Εσωτερικών, ο γενικός διευθυντής του υπουργείου, Ελίκκος Ηλία, ανέφερε: «Η υλοποίηση του έργου 'Επικέντρωσις' αποτελεί μια στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου που έρχεται να απαντήσει σε μια πραγματική και διαρκή πρόκληση για τις δύο χώρες, αφού ολόκληρη η περιοχή συνεργασίας βρίσκεται σε μια από τις πλέον σεισμογενείς ζώνες διεθνώς.»