Microsoft: Κατάληψη στο γραφείο του προέδρου λόγω Γάζας - Επτά συλλήψεις (βίντεο)

Η αστυνομία συνέλαβε την Τρίτη επτά άτομα που κατέλαβαν το γραφείο του προέδρου της, Μπραντ Σμιθ, στο πλαίσιο διαμαρτυριών για τις σχέσεις της εταιρείας με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται νυν και πρώην εργαζόμενοι της εταιρείας, σύμφωνα με την οργάνωση No Azure for Apartheid.

Η Microsoft φέρεται να εξετάζει δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Guardian, το οποίο υποστηρίζει ότι o ισραηλινός στρατός αξιοποίησε την πλατφόρμα Azure, το βασικό σύστημα cloud της εταιρείας, για να συμβάλει σε επιθέσεις κατά Παλαιστινίων στόχων.

Στις εικόνες που μεταδόθηκαν ζωντανά μέσω Twitch, οι διαδηλωτές φαίνονται καθισμένοι ομαδικά την ώρα που οι αστυνομικοί προχωρούσαν σε συλλήψεις. Έξω από το κτίριο είχε συγκεντρωθεί δεύτερη ομάδα υποστηρικτών. Ο ίδιος ο Σμιθ δήλωσε σε ενημέρωση Τύπου ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο εργαζόμενοι της Microsoft.

Microsoft: Συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις για τη Γάζα

Η διαμαρτυρία έρχεται μία εβδομάδα μετά από παρόμοια κινητοποίηση στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, όπου είχαν γίνει 18 συλλήψεις. Η ομάδα πραγματοποιεί δράσεις εδώ και μήνες· τον Μάιο η Microsoft απέλυσε υπάλληλο που διέκοψε ομιλία του CEO Σάτια Ναντέλα, ενώ τον Απρίλιο είχαν απολυθεί δύο ακόμη εργαζόμενοι για παρόμοια παρέμβαση στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια της εταιρείας.

Οι διαδηλωτές ζητούν από τη Microsoft να τερματίσει τη συνεργασία με το Ισραήλ και να καταβάλει αποζημιώσεις στους Παλαιστινίους.

Οι καταγγελίες για τη χρήση του Microsoft Azure από τους IDF

Σύμφωνα με τον Guardian, ο ισραηλινός στρατός χρησιμοποίησε το Azure για να αποθηκεύει δεδομένα τηλεφωνικών κλήσεων που είχαν συλλεχθεί μέσω μαζικής παρακολούθησης στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Η Microsoft απάντησε ότι προσέλαβε ανεξάρτητη νομική εταιρεία για να διερευνήσει τις καταγγελίες, προσθέτοντας ότι οι όροι χρήσης της υπηρεσίας δεν επιτρέπουν τέτοια πρακτική.

«Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν μπορούμε να αλλάξουμε στον κόσμο, αλλά μπορούμε και οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι αρχές μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι συμβατικοί όροι τηρούνται παντού, από όλους τους πελάτες», δήλωσε ο Σμιθ.

Νωρίτερα φέτος, το Associated Press αποκάλυψε στοιχεία για τη συνεργασία της Microsoft με το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πλατφόρμα Azure χρησιμοποιήθηκε για απομαγνητοφώνηση, μετάφραση και επεξεργασία δεδομένων που συλλέγονταν μέσω μαζικής παρακολούθησης. Τα στοιχεία αυτά μπορούσαν στη συνέχεια να διασταυρωθούν με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό στόχων.

Η Microsoft είχε απαντήσει τότε ότι εσωτερικός έλεγχος δεν βρήκε αποδείξεις ότι το Azure ή άλλα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιήθηκαν για επιθέσεις στη Γάζα. Δεν δημοσιοποίησε το πλήρες πόρισμα, αλλά δεσμεύτηκε να ανακοινώσει τα πραγματικά ευρήματα όταν ολοκληρωθεί η νέα έρευνα που προκάλεσε το ρεπορτάζ του Guardian.

Σε ανακοίνωσή της μετά τις συλλήψεις, η οργάνωση No Azure for Apartheid τόνισε ότι οι παρεμβάσεις στόχευαν να καταδείξουν «τον ενεργό ρόλο της Microsoft στη γενοκτονία των Παλαιστινίων».

