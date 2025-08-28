Νταϊάνα: «Ήμασταν τρεις σε αυτό τον γάμο»

Ήταν Νοέμβριος του 1995 και η Νταϊάνα ήταν ακόμα πριγκίπισσα της Ουαλίας (σε διάσταση αλλά όχι διαζευγμένη), όταν στην εκπομπή «Πανόραμα» του BBC μίλησε για πρώτη φορά έξω από τα δόντια στον δημοσιογράφο Μάρτιν Μπασίρ, παρουσία 23 εκατ. τηλεθεατών. Αγνοώντας τις επιθυμίες (οδηγίες) της βασίλισσας, τόσο η Νταϊάνα όσο και το τηλεοπτικό δίκτυο, οργάνωσαν μια αντεπίθεση στην εκστρατεία λάσπης που μέχρι τότε κυριαρχούσε στα Μέσα Ενημέρωσης, χωρίς ποτέ να της δίνεται η ευκαιρία να πει και τη δική της εκδοχή. Τα γεγονότα που ακολούθησαν ήταν καταιγιστικά: διαζύγιο και κατόπιν το τραγικό ατύχημα, το 1997.

Παραπλάνηση

Η συνέντευξη εκείνη χαρακτηρίστηκε το λαβράκι του αιώνα και πρόσφερε μια διεθνή καριέρα στον Μάρτιν Μπασίρ. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν ήταν και τόσο… αθώος ο δημοσιογράφος. Ο τότε γραφίστας της εκπομπής Ματ Βίσλερ υποστήριξε σε ντοκιμαντέρ πως ο Μπασίρ του ζήτησε να φτιάξει δύο ψεύτικα χαρτιά τραπέζης στα οποία να φαίνεται πως μια εφημερίδα πλήρωνε υπαλλήλους του ανακτόρου για να κατασκοπεύουν την Νταϊάνα. Με αυτά τα χαρτιά κέρδισε την εμπιστοσύνη της και την έπεισε να δώσει τη συνέντευξη, ενώ το παραδέχθηκε και ο ίδιος ο Μπασίρ.

Χρησιμοποιώντας πλαστά τραπεζικά έγγραφα, ψευδείς θεωρίες συνωμοσίας και άλλες ανήθικες μεθόδους ο δημοσιογράφος Μάρτιν Μπασίρ κατάφερε να αποσπάσει από την πριγκίπισσα Νταϊάνα την πολυσυζητημένη συνέντευξη που προβλήθηκε το 1995 στο BBC και τάραξε συθέμελα το παλάτι του Μπάκιγχαμ. Τα παραπάνω συμπεράσματα προέκυψαν από την ειδική έρευνα που διενεργήθηκε σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξασφαλίστηκε η αποκλειστική αυτή συνέντευξη, που παρακολούθησαν 23 εκατομμύρια τηλεθεατές σε ολόκληρο τον κόσμο και αποτέλεσε επί της ουσίας το τελειωτικό χτύπημα για τον γάμο της Νταϊάνα με τον Πρίγκιπα Κάρολο αλλά και τις σχέσεις της με την βασιλική οικογένεια.

Τρίτο πρόσωπο

Φανερά πληγωμένη και σε προσωπικό αδιέξοδο η Νταϊάνα επιβεβαίωσε, σε εκείνη τη συνέντευξη, τη μακροχρόνια παράλληλη σχέση του Κάρολου με την Καμίλα – λέγοντας την περίφημη φράση «Ήμασταν τρεις σε αυτόν το γάμο», παραδέχτηκε πως και η ίδια διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, αποκάλυψε πως πάλευε με την βουλιμία ενώ εξέφρασε την άποψη πως ο Κάρολος πιθανόν να μην καταφέρει ποτέ να γίνει βασιλιάς. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που κάποιο μέλος της βασιλικής οικογένειας αναφερόταν δημοσίως σε τόσο προσωπικά θέματα του παλατιού γεγονός που οδήγησε την Βασίλισσα Ελισάβετ να επιβάλλει στον Κάρολο και την Νταϊάνα την έκδοση διαζυγίου.

Νέο βιβλίο

Ο Andy Webb, ο οποίος ανάγκασε το BBC να δημοσιεύσει 10.000 σελίδες εγγράφων που έριχναν φως στο σκάνδαλο και στις προσπάθειες να κρατηθεί μυστικός ο τρόπος που έγινε η συνέντευξη, είχε κάνει ένα ντοκιμαντέρ για τον τρόπο που έγινε η συνέντευξη. Τώρα, ετοιμάζεται τον Νοέμβριο του 2025 να εκδώσει ένα νέο βιβλίο, το «Dianorama». «Αυτή είναι μια ιστορία που ερευνώ εδώ και πάνω από 30 χρόνια», δήλωσε ο Webb, στους Times. Ο εκδότης Michael Joseph της Penguin περιέγραψε το βιβλίο ως «την αληθινή ιστορία ενός από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στη δημόσια ζωή και την ιστορία της τηλεόρασης, που αποκαλύπτει μια συγκλονιστική συγκάλυψη και γύρω από την οποία εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα μέχρι σήμερα».

>> Η εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ κυκλοφορεί την Κυριακή 31/08/2025 το βιβλίο «Νταϊάνα: Η κληρονομιά μιας πριγκίπισσας» με αφορμή τα 28 χρόνια από τον θάνατό της. Είναι η ιστορία μιας πριγκίπισσας που δεν ξεχάστηκε ποτέ.