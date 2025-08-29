Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κόσμος

Οι ΗΠΑ ενέκριναν πώληση πυραύλων αξίας 825 εκατομμυρίων στην Ουκρανία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η αγορά θα υποστηριχθεί με χρηματοδοτήσεις των ΗΠΑ, της Δανίας, της Ολλανδίας και της Νορβηγίας, συμπλήρωσε.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πώληση ως και 3.350 πυραύλων επιφανείας-αέρος RIM-174 Standard ERAM, ή SM-6, εκτιμώμενης αξίας 825 εκατομμυρίων δολαρίων, στην Ουκρανία, αναφέρει ανακοίνωση της αμερικανικής υπηρεσίας συνεργασίας για την ασφάλεια και την άμυνα (DSCA) που δημοσιοποιήθηκε χθες Πέμπτη.

Όπως προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία για τις μεγάλες πωλήσεις όπλων, το Κογκρέσο ενημερώθηκε σχετικά, διευκρίνισε η υπηρεσία.

Η αγορά θα υποστηριχθεί με χρηματοδοτήσεις των ΗΠΑ, της Δανίας, της Ολλανδίας και της Νορβηγίας, συμπλήρωσε.

Η ανακοίνωση για την πώληση των πυραύλων αυτών (Zone 5 Technologies και CoAspire), έγινε μετά τη ρωσική μαζική επιδρομή με εκατοντάδες πυραύλους και drones εναντίον στόχων στην ουκρανική επικράτεια τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη. Επρόκειτο για το σφοδρότερο κύμα πληγμάτων από τα τέλη Ιουλίου, παρά τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες για να τελειώσει ο πόλεμος.

«Η προτεινόμενη πώληση θα υποστηρίξει την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής και των στόχων εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ βελτιώνοντας την ασφάλεια χώρας εταίρου που αποτελεί δύναμη πολιτικής σταθερότητας και οικονομικής προόδου στην Ευρώπη», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ

Tags

ΔΙΕΘΝΗΗΠΑΟΥΚΡΑΝΙΚΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited