Τέλος οι «παύσεις» για ανθρωπιστική βοήθεια - O IDF κήρυξε τη Γάζα σε «ζώνη μάχης»

Η απόφαση σηματοδοτεί την επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή, καθώς ο IDF ετοιμάζεται για νέα επίθεση στα ερείπια της κατεστραμένης πόλης.

Ως «επικίνδυνη ζώνη» κήρυξε επίσημα τη Γάζα ο Ισραηλινός στρατός, τερματίζοντας τις μέχρι πρότινος ισχύουσες τοπικές τακτικές παύσεις, οι οποίες επέτρεπαν την περιορισμένη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Την ίδια ώρα τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν για καταστροφικές συνέπειες, αν συνεχιστεί η ισραηλινή επιχείρηση. Και παρά τις αντιδράσεις στο εσωτερικό, ο υπερεθνικιστής Υπ. Οικονομικών ζητά να ξεκινήσει η προσάρτηση της Γάζας.

Σε επίσημη ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο IDF δήλωσε:

«Σύμφωνα με την εκτίμηση της κατάστασης και τις οδηγίες του πολιτικού επιπέδου, ξεκινώντας από σήμερα στις 10:00, η τοπική τακτική παύση δεν θα ισχύει για την περιοχή της Πόλης της Γάζας, η οποία αποτελεί επικίνδυνη ζώνη μάχης».

 

Οι τακτικές παύσεις είχαν επιτρέψει την περιορισμένη είσοδο τροφίμων και την απομάκρυνση αμάχων, ωστόσο οι οργανώσεις αρωγής αντιμετωπίζουν πλέον πολύ αυξημένο κίνδυνο κατά την προσπάθεια πρόσβασης σε αμάχους. Σύμφωνα με διεθνείς ανθρωπιστικούς οργανισμούς, η περιοχή αντιμετωπίζει σοβαρές συνθήκες λιμού.

Οι... προσωπικοί λόγοι της 7ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας

Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, η ομάδα μάχης της 7ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων μάχεται στα περίχωρα της πόλης της Γάζας για να νικήσει το Τάγμα Ζεϊτούν της Χαμάς.

Πολλές ταξιαρχίες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων επιχειρούν στη Γάζα και σύμφωνα με τους Times of Israel, η συγκεκριμένη μονάδα έχει μετατρέψει τη οποία μάχη σε «προσωπική».

Και αυτό γιατί έξι από τους 48 ομήρους που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα, είναι στρατιωτικοί της 7ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας. Μάλιστα, δύο από αυτούς είναι ακόμα ζωντανοί και πρόκειται για τους Matan Angrest και Nimrod Cohen - ενώ άλλοι τέσσερις έχουν σκοτωθεί, οι Omer Neutra, Daniel Perez, Itay Chen και Oz Daniel.

Πηγή: cnn.gr

