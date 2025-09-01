Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κόσμος

Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Μελετητών Γενοκτονίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Προς το παρόν δεν υπάρχει αντίδραση από το Ισραήλ.

Η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών (IAGS) υιοθέτησε σήμερα ψήφισμα στο οποίο αναφέρει ότι πληρούνται τα νομικά κριτήρια που στοιχειοθετούν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα η Πρόεδρός της.

Το 86% όσων ψήφισαν μεταξύ των 500 μελών της IAGS υποστήριξε το ψήφισμα αυτό, το οποίο αναφέρει ότι "οι πολιτικές και οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα πληρούν τον νομικό ορισμό της γενοκτονίας βάσει του Άρθρου II της Σύμβασης του ΟΗE για την Πρόληψη και την Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας (1948)".

ΚΥΠΕ

Tags

ΙΣΡΑΗΛΔΙΕΘΝΗΓΑΖΑΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ

