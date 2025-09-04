Λισαβόνα: Πώς έγινε η τραγωδία με 15 νεκρούς στο διάσημο τελεφερίκ Γκλόρια - Σε σοκ η χώρα

Εθνικό Πένθος στην Πορτογαλία μετά τη συντριβή του 140 χρονών τελεφερίκ Γκλόρια στην καρδιά της Λισαβόνας.

Δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 18 ακόμη τραυματίστηκαν, οι πέντε εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση,Η τραγωδία συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης (3/9), όταν το τελεφερίκ, ένα από τα πιο εμβληματικά τουριστικά αξιοθέατα της Λισαβόνας, εκτροχιάστηκε και συγκρούστηκε με κτίριο στην κεντρική λεωφόρο Avenida da Liberdade.

Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμη τις εθνικότητες των θυμάτων, αν και σύμφωνα με πληροφορίες, ξένοι υπήκοοι περιλαμβάνονται στους νεκρούς.

Εθνικό πένθος στη Πορτογαλία

Ο δήμαρχος της Λισαβόνας, Κάρλος Μοέντας, επισκέφθηκε το νοσοκομείο το βράδυ της Τετάρτης χαρακτηρίζοντας το συμβάν ως «τραγική στιγμή για την πόλη». Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας, η οποία θα φιλοξενήσει τον δήμαρχο σε συνεδρία του υπουργικού συμβουλίου την Πέμπτη, κήρυξε εθνικό πένθος για τη χώρα.

Ο Πρόεδρος της Πορτογαλίας, Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και την αλληλεγγύη του προς τις οικογένειες των θυμάτων.

Έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας -Η τοποθέτηση της εταιρείας

Οι έρευνες για τα αιτία του δυστυχήματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τη συμμετοχή της εταιρείας που διαχειρίζεται το τελεφερίκ, της Εθνικής Αρχής Ασφαλείας Μεταφορών και της αστυνομίας.

Η εταιρεία Carris, υπεύθυνη για τη λειτουργία του τελεφερίκ, δήλωσε ότι έγιναν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένων των τετραετών και διετών συντηρήσεων, καθώς και καθημερινών, εβδομαδιαίων και μηνιαίων επιθεωρήσεων.



«Εκτός ελέγχου, χωρίς φρένα το τελεφερίκ», λένε μάρτυρες

Ωστόσο, μάρτυρες ανέφεραν ότι το σύστημα φρένων του τελεφερίκ απέτυχε, με αποτέλεσμα το όχημα να χάσει τον έλεγχο και να κατρακυλήσει σε υψηλή ταχύτητα στον απότομο δρόμο, συγκρουόμενος με το κτίριο.

Η σκηνή της τραγωδίας καταγράφηκε σε βίντεο που αναρτήθηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας το κίτρινο όχημα αναποδογυρισμένο και σχεδόν εντελώς κατεστραμμένο. Οι άνθρωποι τράπηκαν σε φυγή ενώ σκόνη και συντρίμμια κάλυπταν την περιοχή.

Ορισμένοι μάρτυρες ανέφεραν ότι το τελεφερίκ ήταν «εκτός ελέγχου, χωρίς φρένα», ενώ άλλοι δήλωσαν ότι το όχημα κατέβαινε «με όλη του την ταχύτητα» και «χτύπησε το κτίριο με απίστευτη δύναμη».

Αν και οι αρχές δεν έχουν ακόμα προσδιορίσει την ακριβή αιτία του δυστυχήματος, υπάρχουν αναφορές ότι ένα καλώδιο ξέφυγε από την τροχιά του, με αποτέλεσμα το τελεφερίκ να χάσει τον έλεγχο και να συγκρουστεί με το κτίριο.



Συγκλονισμένη η Ευρώπη από την τραγωδία

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε ότι ήταν «συγκλονισμένος από το τρομερό ατύχημα».

Πηγή: iefimerida.gr