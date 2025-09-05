Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Λήξη συναγερμού από τον ΠΟΥ για την ευλογιά των πιθήκων: Δεν αποτελεί πλέον έκτακτη ανάγκη

«Αυτή η απόφαση βασίζεται σε συνεχείς μειώσεις των κρουσμάτων»

Η νόσος Mpox (ευλογιά των πιθήκων) δεν αποτελεί πλέον έκτακτη ανάγκη διεθνούς εμβέλειας για την δημόσια υγεία, δηλώνει ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σημαίνοντας τη λήξη του συναγερμού για τη νόσο.

«Αυτή η απόφαση βασίζεται σε συνεχείς μειώσεις των κρουσμάτων, όπως και στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και σε άλλες πληγείσες χώρες, όπως το Μπουρούντι, η Σιέρα Λεόνε και η Ουγκάντα», δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Πώς μεταδίδεται

Η νόσος Mpox είναι σπάνια ιογενής λοίμωξη, η οποία μεταδίδεται κυρίως από άγρια ζώα που απαντώνται σε περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής.

Μεταδίδεται έπειτα από δάγκωμα ή γρατζουνιά μολυσμένου ζώου (κυρίως τρωκτικού) και σπανιότερα από κατανάλωση μη επαρκώς μαγειρεμένου κρέατος ή μέσω επαφής με το δέρμα ή το τρίχωμα μολυσμένου ζώου.

Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο γίνεται μέσω της επαφής με δερματικές βλάβες/σωματικά υγρά του πάσχοντος και ιδιαίτερα μέσω σεξουαλικής επαφής ή/και με μολυσμένα αντικείμενα, καθώς και μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων κατόπιν παρατεταμένης στενής επαφής.

Ο χρόνος επώασης της νόσου είναι 6 έως 13 ημέρες με διακύμανση από 5 έως 21 ημέρες.

Πηγή: cnn.gr

