Η επικοινωνία μέσω γραπτών μηνυμάτων είναι απολύτως διαφανής για τις μυστικές υπηρεσίες, λέει το Κρεμλίνο

Η επικοινωνία μέσω οποιασδήποτε εφαρμογής ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων είναι απολύτως διαφανής για τις μυστικές υπηρεσίες, δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος Τύπου του Προέδρου της Ρωσίας στο ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣΣ, εν μέσω ευρύτατων συζητήσεων στη ρωσική κοινωνία και τα ΜΜΕ για τη μερική παρεμπόδιση της λειτουργίας των δημοφιλέστερων στη χώρα αντίστοιχων εφαρμογών WhatsApp και Telegram και τη συστηματική κρατική υποστήριξη και προώθηση της νέας ρωσικής εφαρμογής αυτού του είδους με το όνομα ΜΑΧ.

«Φυσικά, πρέπει να κατανοήσουμε ότι οποιαδήποτε προγράμματα ανταλλαγής μηνυμάτων είναι απολύτως διαφανή συστήματα. Και οι άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν πρέπει να κατανοούν ότι είναι όλοι τους ορατοί gια τις μυστικές υπηρεσίες», σημείωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, τονίζοντας ότι αυτό το δεδομένο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και πρέπει «να ληφθεί υπόψη στην περίπτωση μυστικών κρατικών και εταιρικών ζητημάτων».

Η ευρείας χρήσης εφαρμογή ΜΑΧ αναπτύχθηκε από θυγατρική εταιρεία του δημοφιλούς ρωσικού κοινωνικού δικτύου Vkontakte (σ.σ. «σε επαφή») και παρέχει μέχρι στιγμής σε κατόχους ρωσικών και λευκορωσικών κινητών τηλεφώνων τη δυνατότητα αποστολής γραπτών, ηχητικών και βιντεομηνυμάτων, καθώς και απευθείας επικοινωνίας, αλλά και πρόσβασης σε κρατικές και ιδιωτικές ψηφιακές υπηρεσίες, διενέργειας πληρωμών κ.ο.κ.

Σύμφωνα με τον Ρώσο Υπουργό Ψηφιακής Ανάπτυξηςm Μαξούτ Σαντάεφ, το ΜΑΧ αποτελεί ανάλογο ασιατικών εφαρμογών διαδικτυακής επικοινωνίας, όπως η ιαπωνική Line, η νοτικοκορεατική KakaoTalk, η βιετναμέζικη Zalo και η κινεζική WeChat, ενώ κατά την ιδιοκτήτρια εταιρεία του απέκτησε περισσότερους από 30 εκατομμύρια χρήστες μέσα στους δύο τελευταίους θερινούς μήνες, όταν άρχισε ενεργά να διαφημίζεται και να προωθείται με κρατική υποστήριξη, μέρος της οποίας θεωρείται η τεχνητή, έστω και μερική παρεμπόδιση των επί πολλά χρόνια ευρέως διαδεδομένων στη Ρωσία συνομιλιών μέσω του WhatsApp και του Τelegram, που πρακτικά είναι πλέον αδύνατες σε ηχητική μορφή.

Οι παρεμβολές για τον περιορισμό των τηλεφωνικού τύπου ηχητικών συνομιλιών στις δημοφιλείς στη Ρωσία εφαρμογές ανακοινώθηκαν στις 13 Αυγούστου από τη ρωσική κρατική Αρχή Τηλεπικοινωνιών (RosKomNadzor) και μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου οι επιδόσεις της νέας εφαρμογής ξεπέρασαν τις 8 εκατομμύρια συνομιλίες ημερησίως.

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του WhatsApp, η Meta, έχει χαρακτηριστεί στη Ρωσία στο πλαίσιο της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης με τη Δύση ως εξτρεμιστική οργάνωση και απαγορεύθηκε το 2022, μετά την κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία, ενώ το 2017 είχε για αρκετούς μήνες μπλοκαριστεί η λειτουργία του κοινωνικού δικτύου Τelegram, η οποία όμως έκτοτε αποκαταστάθηκε.

Η αρμόδια αρχή του ρωσικού κράτους υποστήριξε ότι η μερική παρεμπόδιση της χρήσης των δημοφιλών εφαρμογών επικοινωνίας εφαρμόστηκε έτσι ώστε «να αντιμετωπιστούν εγκληματίες», καθώς οι εφαρμογές αυτές χρησιμοποιούνταν «για εξαπάτηση και αφαίρεση χρημάτων, καθώς και για εμπλοκή σε δολιοφθορές και τρομοκρατική δραστηριότητα».

Από το 2024 έχει καταστεί αδύνατη στη Ρωσία χωρίς διαμεσολάβηση προγραμμάτων vpn, δηλαδή απόκρυψης της πραγματικής IP διεύθυνσης από την οποία γίνεται η σύνδεση, η χρήση των αντίστοιχων δημοφιλών διεθνώς εφαρμογών επικοινωνιών Signal, Viber και Discord.

Η προκαταρκτική beta εκδοχή του ΜΑΧ κυκλοφόρησε τον φετινό Μάρτιο, και τον Ιούνιο ο Πρόεδρος της Ρωσίας Β. Πούτιν υπέγραψε τον νόμο σχετικά με τη δημιουργία εθνικής εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων και κλήσεων, ενώ σύμφωνα με απόφαση του Ρώσου Πρωθυπουργού, Μιχαήλ Μισούστιν, ως τέτοια αναγνωρίστηκε στα μέσα Ιουλίου η υπό ταχύτατη ανάπτυξη ΜΑΧ.

Η μεταφορά στην εθνική ρωσική εφαρμογή όλων των κρατικών λογαριασμών και ενημερωτικών δικτύων αποτελεί πλέον επίσημη πολιτική του ρωσικού κράτους και ενθαρρύνεται με κάθε μέσο και για τους ιδιώτες και την παροχή υπηρεσιών τους.

Σύμφωνα με τον Βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ρωσικής Ομοσπονδίας, Ντενίς Παρφιόνοφ, «η επιβολή της εφαρμογής ΜΑΧ μοιάζει με απόπειρα μονοπώλησης της αγοράς», ενώ «ο διοικητικός-επιτακτικός εξαναγκασμός υπό το συνοδευτικό μπλοκάρισμα των άλλων εφαρμογών επικοινωνίας αντί για την προώθηση του ρωσικού, προκαλεί ως αποτέλεσμα μόνο αρνητικές κρίσεις και εκνευρισμό των πολιτών».

Ανταποκρινόμενο στην ισχυρή κριτική, το Κρεμλίνο αναγκάστηκε να δηλώσει δια του εκπροσώπου του Ντ. Πεσκόφ ότι «δεν βρίσκει διαφορά για τους απατεώνες ως προς τη χρήση του ΜΑΧ και άλλων εφαρμογών», αλλά και ότι «για να καταστεί όντως το ΜΑΧ αναπτυγμένη υπηρεσία, που θέλουν από μόνοι τους να εγκαταστήσουν εκατομμύρια και δεκάδες εκατομμύρια συμπολιτών μας, πρέπει μονίμως να αναπτύσσεται και να μην στέκει αμετακίνητο στο ίδιο σημείο».

Κατά τον κ. Πεσκόφ η εθνική για τη Ρωσία εφαρμογή «έχει ακόμη μεγάλο δρόμο απ’ αυτήν την άποψη» και στο δρόμο αυτό «πρέπει να υπάρχουν και ανταγωνιστές» και μάλιστα στο πρόσωπο των δύο μερικώς υπό περιορισμό εφαρμογών WhatsApp και Telegram.

ΚΥΠΕ