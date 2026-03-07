ΔΕΟΚ: Εξακολουθούν οι συστηματικές ανισότητες εναντίον γυναικών

Οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν συστηματικές ανισότητες σε θέματα συμμετοχής στο εργασιακό δυναμικό, υψηλού μισθολογικού χάσματος, μειωμένων συντάξεων, γυάλινης οροφής σε θέματα ανέλιξης, υπέρ εκπροσώπησης σε άτυπες μορφές εργασίας αλλά και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΔΕΟΚ, με την ευκαιρία της αυριανής Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.

Η ημέρα αυτή μας υπενθυμίζει ότι η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων αποτελεί θεμελιώδη δικαίωμα όλων μας αλλά ταυτόχρονα είναι και δείκτης της ποιότητας και του πολιτισμού της πατρίδας μας, προστίθεται.

Η ΔΕΟΚ αναφέρει ακόμα ότι, παρά τα μεγάλα και σημαντικά βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, και αυτό μετά από συνεχείς προσπάθειες και αδιάκοπους αγώνες, η ισότητα της γυναίκας με τον άνδρα κυρίως σε κάποιους τομείς της εργασίας δυστυχώς ακόμα δεν είναι διασφαλισμένη και δεδομένη.

Έχουμε ακόμα μακρύ δρόμο να διανύσουμε και να μην εφησυχάσουμε στιγμή, μέχρι να κατορθώσουμε τόσο σε εθνικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο να κλείσουμε την ψαλίδα των ανισοτήτων και των διαφορετικών προσεγγίσεων, αναφέρει η ΔΕΟΚ.

Πέραν όμως από τα ζητήματα που άπτονται της θέσης της γυναίκας στην αγορά εργασίας, στην οποία στάθηκε ισχυρός πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης, ακόμα και σήμερα, στην εποχή της ανάπτυξης, της προόδου και της προοδευτικότητας, εκατομμύρια γυναίκες ανά το παγκόσμιο εξακολουθούν να βιώνουν τη βία και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, προστίθεται στην ανακοίνωση και αναφέρει ακόμα ότι «από αυτή την απαράδεκτη και εγκληματική αντιμετώπιση δεν εξαιρούνται και γυναίκες στην πατρίδα μας, επομένως είναι αναγκαιότητα ολόκληρη η κοινωνία να έχει τα αντανακλαστικά της σε εγρήγορση».

Στην ανακοίνωση αναφέρονται οι αρχές και αξίες της ΔΕΟΚ, οι οποίες μεταξύ άλλων είναι η αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου περί της ίσης μεταχείρισης αντρών και γυναικών στα ζητήματα της πρόσβασης στην απασχόληση, στην επαγγελματική ανέλιξη, στην επαγγελματική κατάρτιση και στην προστασία από σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας και η πρακτική εφαρμογή του εθνικού σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων τα οποίο καλύπτει όλους τους τομείς της κοινωνικοοικονομικής και πολιτικής ζωής του τόπου.

«Η υπόθεση της ισότητας των φύλων είναι ζήτημα κοινωνικής και πολιτικής ευθύνης και από την προώθηση και υλοποίηση της κρινόμαστε όλοι, συνδικάτα, εργοδότες, κόμματα και εκτελεστική εξουσία», αναφέρεται τέλος.

Πηγή: ΚΥΠΕ