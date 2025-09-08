Χαμάς: Δεν αποκλείει την πρόταση Τραμπ αλλά θέλει διευκρινίσεις

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι το Ισραήλ αποδέχθηκε την πρότασή του και την αποκάλεσε ως την τελευταία προειδοποίηση προς τη Χαμάς.

Πηγή προσκείμενη στη Χαμάς ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής ότι η οργάνωση δεν αποκλείει την πρόταση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με συμφωνία για τους ομήρους, η οποία προβλέπει την απελευθέρωση και των 48 ομήρων την πρώτη ημέρα σε αντάλλαγμα για χιλιάδες Παλαιστίνιους. Σύμφωνα με την πηγή, η Χαμάς χρειάζεται διευκρινίσεις σχετικά με την αναλογία μεταξύ της απελευθέρωσης των ομήρων και του αριθμού των κρατουμένων που θα απελευθερωθούν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

