Χαμάς: Δεν αποκλείει την πρόταση Τραμπ αλλά θέλει διευκρινίσεις

Πηγή προσκείμενη στη Χαμάς ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής ότι η οργάνωση δεν αποκλείει την πρόταση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με συμφωνία για τους ομήρους, η οποία προβλέπει την απελευθέρωση και των 48 ομήρων την πρώτη ημέρα σε αντάλλαγμα για χιλιάδες Παλαιστίνιους. Σύμφωνα με την πηγή, η Χαμάς χρειάζεται διευκρινίσεις σχετικά με την αναλογία μεταξύ της απελευθέρωσης των ομήρων και του αριθμού των κρατουμένων που θα απελευθερωθούν.

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι το Ισραήλ αποδέχθηκε την πρότασή του και την αποκάλεσε ως την τελευταία προειδοποίηση προς τη Χαμάς.

Πηγή: ΚΥΠΕ