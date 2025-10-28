Χαμάς: Ανέβαλε την επιστροφή σορού Ισραηλινού ομήρου μετά την εντολή Νετανιάχου για επίθεση στη Γάζα

Στα άκρα οδηγούνται εκ νέου οι σχέσεις Ισραήλ - Χαμάς που το τελευταίο διάστημα κατά την εφαρμογή της εκεχειρίας είχαν... αποσυμπιεστεί.

Συγκεκριμένα, μετά την εντολή του Μπενιαμίν Νετανιάχου στον IDF για νέα ισχυρά πλήγματα στη Γάζα, η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι αναβάλλει την επιστροφή της σορού ενός ομήρου, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 8 το βράδυ της Κυριακής.

Στην ανακοίνωσή της, η Χαμάς αναφέρει ότι η κίνηση αυτή αποτελεί απάντηση στις «παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από την κατοχή».

Νωρίτερα, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει σήμερα τη σορό ενός ομήρου που ανακτήθηκε από μία από τις σήραγγες.

Ωστόσο, το Ισραήλ διέταξε την επανέναρξη των επιθέσεων στη Γάζα, αφότου τρομοκρατικοί πράκτορες πυροβόλησαν στρατεύματα του Ισραηλινού στρατού, παραβιάζοντας την ισχύουσα εκεχειρία.

