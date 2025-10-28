Κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών στη Γάζα μετά την εντολή Νετανιάχου - Καταρρέει η εκεχειρία

«Κύμα» βομβαρδισμών από ισραηλινά αεροσκάφη πλήττουν την πόλη της Γάζας, λίγη ώρα αφότου το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Γάζα καταγγέλλοντας παραβίαση των όρων της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με την πολιτική προστασία της Γάζας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη δήλωση από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).

Οι επιδρομές, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές από την περιοχή, έπληξαν μια ζώνη κοντά στο μεγαλύτερο ακόμη λειτουργικό νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα της Γάζας. Η πόλη της Γάζας βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Λωρίδας.

Η απόφαση Νετανιάχου ήρθε λίγο μετά την επίθεση που δέχθηκαν ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο τμήμα της Γάζας, γεγονός που προκάλεσε οργή στο Ισραήλ, καθώς και περιστατικά που σχετίζονται με την επιστροφή των σορών ομήρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / protothema.gr