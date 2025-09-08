Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ισραήλ: Στους 6 οι νεκροί από την επίθεση σε στάση λεωφορείου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

AFP

Ένας ισραηλινός στρατιώτης και πολίτης που βρίσκονταν στη σκηνή πυροβόλησαν και σκότωσαν τους θύτες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι Παλαιστίνιοι θύτες άνοιξαν πυρά σε στάση λεωφορείου στη Βόρεια Ιερουσαλήμ, τη Δευτέρα, σκοτώνοντας 6 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 12, σύμφωνα με την αστυνομία του Ισραήλ και τις υπηρεσίες άμεσης ανταπόκρισης.

Η αστυνομία είπε πως οι θύτες άνοιξαν πυρ στους ανθρώπους που περίμεναν στην στάση λεωφορείου, η οποία μαζεύει πολύ κόσμο.

Ένας ισραηλινός στρατιώτης και πολίτης που βρίσκονταν στη σκηνή πυροβόλησαν και σκότωσαν τους θύτες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Με πληροφορίες από το Associated Press

Tags

ΙΣΡΑΗΛΕΠΙΘΕΣΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited