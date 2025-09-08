Ισραήλ: Στους 6 οι νεκροί από την επίθεση σε στάση λεωφορείου

Οι Παλαιστίνιοι θύτες άνοιξαν πυρά σε στάση λεωφορείου στη Βόρεια Ιερουσαλήμ, τη Δευτέρα, σκοτώνοντας 6 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 12, σύμφωνα με την αστυνομία του Ισραήλ και τις υπηρεσίες άμεσης ανταπόκρισης.

Η αστυνομία είπε πως οι θύτες άνοιξαν πυρ στους ανθρώπους που περίμεναν στην στάση λεωφορείου, η οποία μαζεύει πολύ κόσμο.

Ένας ισραηλινός στρατιώτης και πολίτης που βρίσκονταν στη σκηνή πυροβόλησαν και σκότωσαν τους θύτες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Με πληροφορίες από το Associated Press