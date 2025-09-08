Περιέπεσε πρόσφατα στην αντίληψή μου ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το δημογραφικό πρόβλημα και λόγω του ενδιαφέροντος του θέματος με το οποίο καταπιάνεται, θεώρησα σκόπιμο να τη μελετήσω πιο προσεκτικά. Στην ουσία, η ανακοίνωση αυτή περιορίζεται όχι στο πώς θα αντιμετωπιστεί το Δημογραφικό Πρόβλημα που μαστίζει την Ευρώπη, αλλά στο πώς θα εξευρεθεί εργατικό δυναμικό από Τρίτες Χώρες, για στελέχωση και διατήρηση σε ευρωστία τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Η μη αναζήτηση κινήτρων και εισαγωγή νέων πολιτικών και δράσεων, που θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του δείκτη γονιμότητας και κατ’ επέκταση του πληθυσμού, για σταδιακή εξισορρόπηση του ισοζυγίου μεταξύ του ενεργού εργατικού δυναμικού και της επιτεινόμενης γήρανσης του πληθυσμού, εγκυμονεί σοβαρούς οικονομικούς, κοινωνικούς και άλλους κινδύνους, που απορρέουν από την επιβράδυνση της πληθυσμιακής ανάπτυξης της Ευρώπης, με προεξάρχουσες χώρες την Κύπρο και την Ελλάδα, των οποίων ο πληθυσμός συρρικνώνεται και γηράσκει με εντονότερους ρυθμούς.

Μια άλλη, κατά την άποψή μου, παράμετρος θα ήταν και η μελέτη τρόπων και μέσων αντιμετώπισης του γηράσκοντος πληθυσμού, που λόγω της εξέλιξης της ιατρικής επιστήμης και της βελτίωσης του επιπέδου διαβίωσης υπάρχει αισθητή επιμήκυνση του προσδόκιμου ζωής.

Αντί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της υπογεννητικότητας στη γένεσή του και, επιπλέον, της γήρανσης του πληθυσμού με τις γνωστές τους συνέπειες, καταπιάνεται πρώτιστα και κύρια με την εξεύρεση εργατικού δυναμικού από Τρίτες Χώρες για στελέχωση των επιχειρήσεων, με απώτερο σκοπό να τις διατηρήσουν λειτουργικές, αποδοτικές και ανταγωνιστικές στο διαμορφούμενο οικονομικό και επιχειρησιακό περιβάλλον.

Αν διερωτηθεί κάποιος για την ορθότητα των ενεργειών της Ευρώπης, να απασχολήσει επί προσωρινής βάσεως εργατικό δυναμικό από Τρίτες Χώρες, ώστε να διατηρήσει και παράλληλα να διασφαλίσει την ευρωστία της οικονομίας της στη δύσκολη αυτή περίοδο που διέρχεται, εξαιτίας της δημογραφικής αλλαγής, εκτιμώ ότι η απάντηση είναι θετική. Υπό μία όμως προϋπόθεση: ότι παράλληλα θα επεξεργάζεται νέες πολιτικές, δράσεις και κίνητρα για αύξηση του γηγενούς πληθυσμού της κάθε χώρας. Όσον αφορά την εξεύρεση και απασχόληση εργατικού δυναμικού, αυτή πρέπει να γίνεται μεθοδικά και ελεγχόμενα, για να μην ανατραπεί σε μια δεδομένη στιγμή η πληθυσμιακή αναλογία σε βάρος των Ευρωπαίων πολιτών, γεγονός που θα πυροδοτήσει αντιδράσεις λόγω κουλτούρας, θρησκευτικών και πολιτισμικών πεποιθήσεων, με όλες τις δυσμενείς για την Ευρώπη, και ευρύτερα τον κόσμο, συνέπειες.

Το θετικό της ανακοίνωσης είναι ότι παροτρύνονται οι Κυβερνήσεις των Κρατών-Μελών να εξαντλήσουν, πριν από την οποιαδήποτε ενέργεια προς την κατεύθυνση της εξεύρεσης εργατικού δυναμικού από Τρίτες Χώρες, όλες τις εγχώριες προσφερόμενες λύσεις αξιοποίησης αδρανούντος εργατικού δυναμικού, όπως είναι οι μακροχρόνια άνεργοι και κυρίως οι γυναίκες, αποδεσμεύοντάς τες, με διάφορες προτάσεις και εισηγήσεις, από τις οικογενειακές και άλλες υποχρεώσεις τους (π.χ. δημιουργία παιδοκομικών και νηπιοκομικών σταθμών, επέκταση της προσχολικής ηλικίας εκπαίδευσης, καθώς και την απαλλαγή τους από την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών φροντίδας σε πρόσωπα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, με τη δημιουργία κέντρων αποκατάστασης και ηλικιωμένων) και αξιοποίηση - προσθέτω εγώ - της συσσωρευμένης σε διάφορους τομείς πείρας των πρεσβυτέρων πολιτών.

Ευελπιστώ ότι οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεμονωμένα ή συλλογικά, θα ενεργήσουν ΑΜΕΣΑ στη λήψη τέτοιων μέτρων όπως αυτά που έχουν προταθεί από το Ινστιτούτο Δημογραφικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής, στον νεοσυσταθέντα Φορέα Δημογραφικής Πολιτικής και στην Επιτροπή Δημογραφίας της Κυπριακής Βουλής, που να συμβάλουν στην αύξηση του δείκτη γονιμότητας και κατ’ επέκταση του πληθυσμού μιας χώρας, που σταδιακά και σε ένα καθορισμένο χρονικό ορίζοντα θα επιλυθούν και τα χρονίζοντα δυσμενή για κάθε χώρα δημογραφικά δεδομένα.

Ειδικά για την ημικατεχόμενη πατρίδα μας το πρόβλημα γίνεται εντονότερο, με την παρουσία χιλιάδων παράνομων μεταναστών και την παροχή προς αυτούς καθεστώτος πολιτικού ασύλου, οι οποίοι αποδεδειγμένα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του θέματος της έλλειψης εργατικού δυναμικού και διατήρησης της ευρωστίας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και ευρύτερα της Κυπριακής Οικονομίας. Ωστόσο, αν δεν ληφθούν παράλληλα ΑΜΕΣΑ και αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισης του Δημογραφικού, με δεδομένο ότι οι επωφελούμενοι του πολιτικού ασύλου μετανάστες διατηρούν υψηλό δείκτη γονιμότητας (πέντε και άνω παιδιά), θα καταστούμε σύντομα μια μειονότητα στην ίδια μας την πατρίδα, ανάμεσα στον ντόπιο και στον προοδευτικά αυξανόμενο πληθυσμό με διαφορετική κουλτούρα, θρησκεία και παραδόσεις, που σε τελευταία ανάλυση ευνοούν την επεκτατική παρουσία της κατοχικής Τουρκίας στην Κύπρο.

*Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Τράχωνα και Μέλος Ινστιτούτου Δημογραφικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής