Συλλήψεις για την ένοπλη επίθεση στη Σμύρνη - Διερευνάται η εμπλοκή ISIS

Το ενδεχόμενο το ισλαμικό κράτος (ISIS) να βρίσκεται πίσω από την επίθεση του 16χρονου μαθητή εναντίον αστυνομικού σταθμού στη Σμύρνη που οδήγησε στον θάνατο δύο αστυνομικών ερευνούν οι τουρκικές αρχές, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Οι τουρκικές αρχές έχουν συλλάβει 27 άτομα σε 4 διαφορετικές πόλεις της Τουρκίας.

Τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο δράστης, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση έπειτα από τον τραυματισμό του κατά την επίθεση, φέρεται να ήταν εθισμένος σε ουσίες και βιντεοπαιχνίδια και συχνός παίκτης στο διαδίκτυο. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι αναρτήσεις του για το ISIS στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδονται, ο νεαρός φέρεται να ήταν μέλος του ISIS και ενέργησε ως «μοναχικός λύκος». Αναφέρουν ότι ο 16χρονος σχεδίασε και εκτέλεσε την επίθεση μόνος του, σύμφωνα με την ιδεολολογία της οργάνωσης. Διαπιστώθηκε ότι ο ύποπτος είχε μοιραστεί το ακόλουθο μήνυμα πριν από την επίθεση στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την ονομασία «1Muvahhid99» ότι σύντομα «ελπίζω να γίνω μάρτυρας».

Ο δράστης φέρεται ακόμη να κοινοποίησε δήλωση του δολοφονημένου ηγέτη του ISIS αλ Μπαγκνταντί στην οποία έλεγε ότι «η Τουρκία είναι τώρα στόχος των επιθέσεων». Πάντως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμιά επίσημη ανακοίνωση επί του θέματος.

Όπως μεταδίδεται, ο 32χρονος Ιρανός υπήκοος Khaleg Nooriborojerdi, είχε επαφές με τον δράστη και συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην περιοχή Εσενγιούρτ της Κωνσταντινούπολης. Άλλοι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν στην Άγκυρα, ένας στη Σανλιούρφα και πέντε στη Σμύρνη, μεταξύ των οποίων και ο πατέρας και η μητέρα του 16χρονου δράστη.

Κάτοικος της γειτονιάς, ο οποίος ήταν μάρτυρας της επίθεσης είπε: «Όταν ο δράστης έβγαλε τη μάσκα του, το πρόσωπό του ήταν εντελώς λευκό. Μπορεί να είχε πάρει κάποια ουσία επειδή δεν ήταν φυσιολογικό».

Για την υπόθεση έχουν διοριστεί δύο αναπληρωτές γενικοί εισαγγελείς και έξι δημόσιοι εισαγγελείς.

Στο μεταξύ, η Νομαρχία Σμύρνης ανακοίνωσε ότι ακυρώνονται όλες οι συναυλίες, η μπάντα γενιτσάρων, και οι εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα στη Σμύρνη για τις εκδηλώσεις της 103ης επετείου της «απελευθέρωσης της Σμύρνης» στις 9 Σεπτεμβρίου.

Στην οδό Φετί Μπέη, στη συνοικία Τσετίν Εμέτς της Μπαλτσόβα, όπου έλαβε χώρα η ένοπλη επίθεση, οι κάτοικοι κρέμασαν τουρκικές σημαίες από τα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους για να τιμήσουν τους αστυνομικούς που έχασαν τη ζωή τους. Το Γραφείο του Νομάρχη της Σμύρνης έστησε σκηνή συλλυπητηρίων μπροστά από το αστυνομικό τμήμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ