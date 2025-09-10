Επίσημο αίτημα Ουκρανίας στο ΔΝΤ για νέο πρόγραμμα δανεισμού

Η Ουκρανία ζήτησε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης καθώς ο πόλεμος με την Ρωσία συνεχίζεται, διατηρώντας τις στρατιωτικές δαπάνες υψηλές, δήλωσε σήμερα η πρωθυπουργός της χώρας.

Η Ουκρανία δαπανά περίπου το 60% του συνολικού προϋπολογισμού της για να χρηματοδοτήσει την πολεμική προσπάθεια και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική υποστήριξη των δυτικών της συμμάχων για να καλύψει το κόστος των συντάξεων, τους μισθούς στον δημόσιο τομέα και τις ανθρωπιστικές δαπάνες.

«Οι εχθροπραξίες συνεχίζονται και το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 έχει καταρτιστεί, με δεδομένο ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμη» δήλωσε μέσω ανάρτησης της στην πλατφόρμα Χ η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

Η ίδια είπε ότι υπέβαλε επισήμως επιστολή προς το ΔΝΤ για ένα νέο πρόγραμμα δανειοδότησης, κατά την διάρκεια συνάντησης που είχε στο Κίεβο με τον επικεφαλής της αποστολής επιτήρησης του ΔΝΤ στην Ουκρανία, Γκάβιν Γκρέι.

Οι ομάδες θα συνεχίσουν τις συνομιλίες για το εν λόγω πρόγραμμα τους επόμενους μήνες δήλωσε η Σβιριντένκο «με στόχο να διασφαλίσουμε μια θετική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ έως το τέλος του τρέχοντος έτους».

Η ίδια δεν ανέφερε το ποσό των χρημάτων τα οποία θα ζητήσει η κυβέρνηση στο πλαίσιο του νέου προγράμματος.

Η Ουκρανία έχει λάβει περίπου 10,6 δισεκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος Εκτεταμένης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης ύψους 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.

Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Ντενίς Σμιχάλ δήλωσε ότι το Κίεβο επιθυμεί οι σύμμαχοί του να διαθέσουν 60 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026 για «να προστατέψουν την Ευρώπη και την Ουκρανία».

Ο Σμιχάλ έκανε τη δήλωση αυτή έπειτα από συνάντηση της ομάδας Ράμσταϊν, των χωρών που παρείχαν υποστήριξη στο Κίεβο μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: ΚΥΠΕ