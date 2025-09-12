Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Γαλλία: Στέλνει 3 Rafale για την προστασία του εναέριου χώρου της Πολωνίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η απόφαση του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, ήρθε μετά από την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά ντρόουν.

Τρία γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη Rafale «θα συμβάλουν στην προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου» καθώς και της Ανατολικής Ευρώπης μαζί με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ, μετά «την εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Πολωνία», ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας διευκρίνισε πως δεσμεύτηκε για αυτό την Τετάρτη στον Πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, συμπληρώνοντας πως είχε μιλήσει επίσης με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

«Δεν θα υποκύψουμε στις αυξανόμενες απόπειρες εκφοβισμού από τη Ρωσία», διαβεβαίωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΡΩΣΙΑΓΑΛΛΙΑΠΟΛΩΝΙΑ

