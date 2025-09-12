Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ξεκίνησε η δίκη για το πτυχίο Ιμάμογλου, αντιμέτωπος με 8 χρόνια φυλάκιση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθεται σήμερα ο ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και ισχυρός αντίπαλος του Ερντογάν, Εκρέμ Ιμάμογλου, με την κατηγορία ότι χρησιμοποίησε πλαστό πανεπιστημιακό πτυχίο.

Η δίκη ξεκίνησε σε δικαστήριο υψίστης ασφαλείας στη φυλακή Σηλυβρίας όπου κρατείται ο Εκρέμ Ιμάμογλου, με τεράστιο ενδιαφέρον από τουρκικά και διεθνή μέσα. Ο εισαγγελέας ζητά ποινή κάθειρξης από 2,5 έως 8,5 χρόνια, ενώ σε περίπτωση καταδίκης ο Ιμάμογλου κινδυνεύει να χάσει και τα πολιτικά του δικαιώματα, δηλαδή να αποκλειστεί από κάθε εκλογική αναμέτρηση.

Η υπόθεση αφορά το πτυχίο που απέκτησε ο Ιμάμογλου από πανεπιστήμιο της κατεχόμενης Κύπρου, το οποίο –σύμφωνα με το κατηγορητήριο– δεν είχε τότε επίσημη αναγνώριση από το τουρκικό Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης ακύρωσε στη συνέχεια την ισοτιμία του τίτλου, ανοίγοντας τον δρόμο για την ποινική δίωξη.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP μιλά για πολιτική σκευωρία. Από την άλλη πλευρά, οι εισαγγελικές αρχές επιμένουν ότι η υπόθεση αφορά καθαρά «πλαστογραφία επίσημου εγγράφου».

Η δίκη θεωρείται κομβική για το μέλλον του πιο προβεβλημένου στελέχους της τουρκικής αντιπολίτευσης, με τα σενάρια περί πολιτικού αποκλεισμού να προκαλούν έντονες αντιδράσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ



