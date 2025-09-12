Αναπτύσσει ανατολική φρουρά το ΝΑΤΟ - Επιχείρηση «Eastern Sentry» στην ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης

Τη νέα αποστολή του ΝΑΤΟ με την ονομασία «Eastern Sentry» (Ανατολική Φρουρά), με στόχο την ενίσχυση της άμυνας της ανατολικής πλευράς, ανακοίνωσε ο ΓΓ του ΟΗΕ Μαρκ Ρούτε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τις εξελίξεις που προκάλεσε η παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drone.

Στη νέα αποστολή, δήλωσε από την πλευρά του ο Ανώτατος Διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης Άλεξους Γκρίνκεβιτς, θα περιλαμβάνονται νέα μέσα, όπως μαχητικά Rafale από τη Γαλλία, F-16 της Δανίας και επίγειες αντιαεροπορικές μονάδες, απαιτώντας «νέο σχέδιο άμυνας».

Πηγή: protothema.gr