Αναπτύσσει ανατολική φρουρά το ΝΑΤΟ - Επιχείρηση «Eastern Sentry» στην ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης

«Δεν μπορούμε να δεχτούμε ρωσικά drone να εισέρχονται στον ευρωπαϊκό, ΝΑΤΟϊκό ή Συμμαχικό εναέριο χώρο», τόνισε – Η αποστολή θα περιλαμβάνει γαλλικά Rafale, F-16 της Δανίας και επίγειες αντιαεροπορικές μονάδες

Τη νέα αποστολή του ΝΑΤΟ με την ονομασία «Eastern Sentry» (Ανατολική Φρουρά), με στόχο την ενίσχυση της άμυνας της ανατολικής πλευράς, ανακοίνωσε ο ΓΓ του ΟΗΕ Μαρκ Ρούτε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τις εξελίξεις που προκάλεσε η παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drone.

Στη νέα αποστολή, δήλωσε από την πλευρά του ο Ανώτατος Διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης Άλεξους Γκρίνκεβιτς, θα περιλαμβάνονται νέα μέσα, όπως μαχητικά Rafale από τη Γαλλία, F-16 της Δανίας και επίγειες αντιαεροπορικές μονάδες, απαιτώντας «νέο σχέδιο άμυνας».

Πηγή: protothema.gr

