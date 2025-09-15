Συμμαχία ισχυρή όσο οι πέτρες στο Δυτικό Τείχος, λέει ο Νετανιάχου για σχέση με ΗΠΑ

«Ισχυρή και ανθεκτική όσο οι πέτρες του Δυτικού Τείχους που μόλις αγγίξαμε είναι η ισραηλινοαμερικανική συμμαχία», δήλωσε την Κυριακή μετά την επίσκεψη στο Δυτικό Τείχος και υποδεχόμενος επίσημα τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Ιερουσαλήμ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου.

«Υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ και του ΥΠΕΞ Ρούμπιο αλλά και ολόκληρης της ομάδας τους, αυτή η συμμαχία δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή και την εκτιμούμε βαθιά, όχι μόνο εκ μέρους του λαού του Ισραήλ που ζει σήμερα, αλλά και εκ μέρους των γενεών των Εβραίων που προηγήθηκαν. Ελπίζουμε να χτίσουμε εκ νέου το κράτος μας με φίλους όπως εσείς και σας ευχαριστούμε, Μάρκο», είπε ο Βενιαμίν Νετανιάχου.

Διευρύνεται η επιχείρηση στη Γάζα

Ο IDF επιβεβαίωσε χθες ότι κατέστρεψε από αέρος τρία πολυώροφα κτήρια στην πόλη της Γάζας την Κυριακή, μετά από προειδοποιήσεις εκκένωσης για τους αμάχους στην περιοχή.

Το Ισραήλ αναφέρει πως η Χαμάς είχε τοποθετήσει στα τρία πολυώροφα κτίρια εξοπλισμό παρακολούθησης των ισραηλινών στρατευμάτων αποσκοπώντας στη διενέργεια επιθέσεων. Η Χαμάς μιλά δεκάδες νεκρούς, όπως και τις προηγούμενες μέρες, χωρίς να διευκρινίζει για πόσους ενόπλους και πόσους αμάχους κάνει λόγο και χωρίς κανείς να μπορεί να επαληθεύσει τα στοιχεία. Με τον ίδιο τρόπο και το Ισραήλ μιλά για «δεκάδες τρομοκράτες» που εξουδετέρωσε χωρίς επίσης να υπάρχει δυνατότητα κάποιας επαλήθευσης.

Το Ισραήλ αναφέρει επίσης ότι οι άμαχοι που διέφυγαν σε ασφαλείς ζώνες ξεπέρασαν τις 300.000, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για τον αριθμό όσων βρίσκονται ακόμα μέσα στην Πόλη της Γάζας, ανάμεσα σε αυτούς και οι Ισραηλινοί όμηροι.

Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου συγκάλεσε την Κυριακή ειδική σύσκεψη για το ζήτημα των ομήρων ενόψει της επέκτασης των επιχειρήσεων, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ. Ωστόσο, οι συγγενείς των ομήρων κατηγορούν τον ισραηλινό ηγέτη ότι εγκατέλειψε τους ανθρώπους τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ