TikTok: ΗΠΑ και Κίνα κατέληξαν σε συμφωνία - Επικοινωνία Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ την Παρασκευή

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως η Ουάσινγκτον και το Πεκίνο έχουν καταλήξει σε συμφωνία για το μέλλον των αμερικανικών δραστηριοτήτων του TikTok, προσθέτοντας ότι θα μιλήσει με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στο Truth Social, ότι οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών στην Ισπανία «πήγαν πολύ καλά».

Σε προφανή αναφορά στο TikTok, έγραψε: «Επιτεύχθηκε επίσης συμφωνία για μια 'συγκεκριμένη' εταιρεία που οι νέοι στη χώρα μας ήθελαν πάρα πολύ να σωθεί. Θα είναι πολύ χαρούμενοι».

Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Θα μιλήσω με τον Πρόεδρο Σι την Παρασκευή. Η σχέση παραμένει πολύ ισχυρή!!!»

Λίγο αργότερα, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, που ηγείτο της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες της Μαδρίτης με την Κίνα, δήλωσε ότι οι δύο χώρες κατέληξαν σε μια «συμφωνία-πλαίσιο» για το TikTok, η οποία θα εγκριθεί από τους δύο προέδρους στην τηλεφωνική τους επικοινωνία την Παρασκευή.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα αναβάλει την προθεσμία που είχε θέσει στη ByteDance, ιδιοκτήτρια του TikTok, για να αποεπενδύσει από τις αμερικανικές δραστηριότητες της εφαρμογής ή να αντιμετωπίσει πανεθνική απαγόρευση στις ΗΠΑ.

Αφού μετατέθηκε τρεις φορές από τον Ιανουάριο, η τελευταία προθεσμία είναι την Τετάρτη.

«Το πλαίσιο προβλέπει [το TikTok] να περάσει σε αμερικανικό έλεγχο ιδιοκτησίας», δήλωσε ο Μπέσεντ. «Αλλά και πάλι, δεν θα προκαταλάβω τη συνομιλία των ηγετών την Παρασκευή. Έχουμε ένα πλαίσιο. Εκείνοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμφωνία».

Ο Τζέιμισον Γκριρ, εκπρόσωπος εμπορίου των ΗΠΑ, είπε ότι ενώ μπορεί να χρειαστεί μια ακόμη παράταση της προθεσμίας ώστε να οριστικοποιηθεί η συμφωνία της Δευτέρας, δεν θα υπάρξουν περαιτέρω διαδοχικές παρατάσεις.

Με πληροφορίες από Financial Times