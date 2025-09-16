«Η Γάζα καίγεται»: Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλη της Γάζας

O ισραηλινός στρατός ξεκίνησε χερσαία επίθεση τη Δευτέρα για να καταλάβει την πόλη της Γάζας, σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου Axios που επικαλείται Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Η στρατιωτική αυτή επιχείρηση, η οποία ακολουθεί τις αεροπορικές επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς της περιοχής, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία διεθνώς, καθώς η κατάσταση στην περιοχή της Γάζας παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη και η ανθρωπιστική κρίση βαθαίνει.

Η ισραηλινή στρατιωτική δύναμη (IDF) έχει εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις στην πόλη της Γάζας και τις γύρω περιοχές τις τελευταίες ημέρες, αλλά δεν είχε αποστείλει χερσαία στρατεύματα στην πυκνοκατοικημένη βόρεια πόλη, όπου εκτιμάται ότι καταφεύγουν εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Όπως αναφέρει ο ισραηλινός στρατός περίπου 300.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας τις τελευταίες εβδομάδες, μετά την εκρηκτική αύξηση του πληθυσμού της σε περίπου ένα εκατομμύριο εκτοπισμένα άτομα. Ο στρατός έχει καλέσει τους κατοίκους της πόλης να εκκενώσουν την περιοχή, αλλά η ανταπόκριση υπήρξε περιορισμένη, καθώς πολλοί φοβούνται ότι και άλλες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας δεν είναι πιο ασφαλείς.

Οι αεροπορικές επιθέσεις στην πόλη της Γάζας εντάθηκαν τη Δευτέρα το απόγευμα, πριν τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης αρχίσουν να αναφέρουν ότι τα άρματα του στρατού έχουν εισέλθει στην πόλη.

Σύμφωνα με τους Times of Israel οικογένειες των ομήρων σπεύδουν να διαμαρτυρηθούν έξω από την κατοικία του πρωθυπουργού, φοβούμενες ότι οι επιχειρήσεις στη Γάζα θέτουν σε κίνδυνο τους αγαπημένους τους.

Σφοδροί βομβαρδισμοί στην πόλη της Γάζας – Παγιδευμένοι κάτοικοι στα ερείπια

Το Ισραήλ βομβάρδισε έντονα την πόλη της Γάζας μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς την Τρίτη, σύμφωνα με μαρτυρίες που έφτασαν στο AFP

«Υπάρχουν έντονοι, αδιάκοποι βομβαρδισμοί στην πόλη της Γάζας και ο κίνδυνος συνεχίζει να αυξάνεται», λέει ο Αχμέντ Γκαζάλ, προσθέτοντας ότι σπίτια έχουν καταστραφεί, ενώ υπάρχουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια.

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας Μαχμούντ Μπασάλ τόνισε από την πλευρά του στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται εντατικά σε όλη την πόλη της Γάζας και οι αριθμοί των νεκρών και των τραυματιών συνεχίζουν να αυξάνονται».

Κατήγγειλε «μεγάλη σφαγή», κάνοντας λόγο για «νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους κάτω από τα συντρίμμια έπειτα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε πολυκατοικία κοντά στην πλατεία Ας Σάουα στην πόλη της Γάζας».

Την περασμένη εβδομάδα, το Ισραήλ ξεκίνησε αεροπορική επιδρομή εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ, επεκτείνοντας τις στρατιωτικές του ενέργειες που έχουν επεκταθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Η Γάζα καίγεται, λέει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας

Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς τόνισε σήμερα την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να συνεχίσει την επίθεσή του στη Λωρίδα της Γάζας, μετά τους σφοδρούς νυχτερινούς βομβαρδισμούς του στρατού της χώρας του στην πόλη της Γάζας και περίχωρά της.

«Η Γάζα καίγεται. Ο στρατός πλήττει με ατσάλινη γροθιά τις τρομοκρατικές υποδομές και οι στρατιώτες μας μάχονται γενναία για να δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς», ανέφερε ο Υπουργός μέσω X.

«Δεν θα υποχωρήσουμε παρά μόνο αφού ολοκληρωθεί η αποστολή», πρόσθεσε ο κ. Κατς.

Πηγές: Reuters, AFP, Times of Israel/ertnews