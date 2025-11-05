Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Δ. Πάφου: Παραλαβή εξοπλισμού από την Τράπεζα Κύπρου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι παρέλαβε Εξοπλισμό από την Τράπεζα Κύπρου, παρέλαβε ο Δήμος Πάφου, ως δωρεά προς τον Δήμο για την ενίσχυση των υπηρεσιών πρασίνου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η δωρεά περιλαμβάνει 2 κομποστοποιητές, 2 μηχανήματα για κλαδέματα γρασιδιού και χόρτων και 2 μικρές δεντροκοπτικές συσκευές.

Ο Δήμος Πάφου εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς την Τράπεζα Κύπρου για την ευγενική αυτή χειρονομία, η οποία συμβάλλει στην περαιτέρω αναβάθμιση του διαθέσιμου εξοπλισμού και στη συνεχή προσπάθεια διατήρησης και βελτίωσης του πρασίνου στην πόλη μας.

