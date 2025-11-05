Κοινές δράσεις Δήμου Πάφου και Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για ενίσχυση του αθλητισμού

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου συνάντηση του Δημάρχου Πάφου κ. Φαίδωνα Φαίδωνος με υπηρεσιακούς του Δήμου και αντιπροσωπείας του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ), με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Οργανισμού κ. Γιάννη Ιωάννου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν έξι βασικά θέματα που αφορούν την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών του Δήμου, με στόχο την περαιτέρω προώθηση του αθλητισμού στην Πάφο.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης του αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα, μαζικό, σχολικό και αγωνιστικό αθλητισμό με τη δημιουργία προσβάσιμων χώρων άθλησης για όλους τους δημότες. Οι δύο πλευρές κατέληξαν στην απόφαση της άμεσης τροχοδρόμησης εισηγήσεων οι οποίες θα βελτιώσουν ουσιαστικά τις υποδομές και τις δυνατότητες άθλησης των δημοτών.

Αναβάθμιση και ανακαίνιση του Ιακώβειου Σταδίου:

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δ. Πάφου, αποφασίστηκε η άμεση σύγκληση ευρείας σύσκεψης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Υπουργείο Πολιτισμού και Νεολαίας και Σχολική Εφορεία Πάφου) το έργο να προωθηθεί το συντομότερο δυνατό. Η αναβάθμιση του Ιακώβειου Σταδίου αποτελεί κοινή προτεραιότητα για τον Δήμο και τον ΚΟΑ, καθώς πρόκειται για έναν χώρο με ιδιαίτερη σημασία για τη νεολαία και τον σχολικό αθλητισμό της Πάφου.

Επανεκχώρηση της διαχείρισης και συντήρησης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου στον ΚΟΑ:

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εξετάσουν την τροχοδρόμηση των διαδικασιών για την επαναφορά της ευθύνης διαχείρισης και συντήρησης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, με στόχο τη συνέχιση και ενίσχυση της καλής λειτουργίας του. Μέσα από αυτή τη συνεργασία επιδιώκεται η περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση του Κολυμβητηρίου ως χώρο άθλησης στην πόλη μας.

Ανέγερση γυμναστηρίου Καλλισθενικής:

Ο Δήμος Πάφου θα υποβάλλει σχέδια και πρόταση για δημιουργία ενός σύγχρονου υπαίθριου γυμναστηρίου, κατάλληλα εξοπλισμένου για προπονήσεις καλλισθενικής και λειτουργικής άσκησης. Με το έργο αυτό θα ενισχύσει τον κοινωνικό αθλητισμό και θα δώσει την ευκαιρία στους δημότες όλων των ηλικιών να ασκούνται ελεύθερα και με ασφάλεια.

Αναβάθμιση των χώρων αθλοπαιδιών και κοινωνικού αθλητισμού:

Ο Δήμος θα υποβάλει πρόταση για χρηματοδότηση από τον ΚΟΑ όσον αφορά την αντικατάσταση και βελτίωση του εξοπλισμού στους χώρους αυτούς, όπως καλάθια, δίκτυα, παγκάκια με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών άθλησης και τη δημιουργία ευχάριστου, ασφαλούς περιβάλλοντος για παιδιά και ενήλικες. Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του γηπέδου Μουττάλου: Θα τροχοδρομηθεί πρόταση του Δήμου για τη βελτίωση των βοηθητικών χώρων του γηπέδου και την προμήθεια ειδικού μηχανήματος συντήρησης, που θα επιτρέψει τη σωστή φροντίδα του γηπέδου και την εξασφάλιση της μακροχρόνιας χρήσης του.

Ανέγερση κλειστής αίθουσας αθλοπαιδιών με περιμετρικές αίθουσες αθλητισμού και χώρους για ΑμεΑ:

Συμφωνήθηκε ότι η υλοποίηση του έργο αυτού θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο για τον αθλητισμό της Πάφου, καθώς θα δημιουργήσει έναν σύγχρονο, πολυλειτουργικό και πλήρως προσβάσιμο χώρο άθλησης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ένταξη υποδομών για άτομα με αναπηρία, προωθώντας την ισότητα και τη συμμετοχικότητα στον αθλητισμό. Σύντομα συγκριθεί σύσκεψη για την προώθηση της συγκεκριμένης πρότασης.

Η συνεργασία του Δήμου Πάφου με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού επιβεβαιώνει τη δέσμευση και των δύο φορέων για συνεχή επένδυση στον αθλητισμό και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, καταλήγει στην ανακοίνωση του ο Δ. Πάφου.