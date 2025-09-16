Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Τραμπ - Τι συζήτησαν

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας έθεσε όλα τα ζητήματα που απασχολούν το Πατριαρχείο, με έμφαση σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην προστασία του οικουμενικού ρόλου του και την σημασία των θρησκευτικών ελευθεριών.

Συζητήθηκαν επίσης θέματα διαθρησκειακού διαλόγου.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατέφθασε όπως ήταν προγραμματισμένο στον Λευκό Οίκο στις 2 το μεσημέρι τοπική ώρα Ουάσιγκτον προκειμένου να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη υποδέχτηκε στην είσοδο η υπεύθυνη πρωτοκόλλου του Λευκού Οίκου, Μόνικα Κρόουλι.

Στο ταξίδι του στις ΗΠΑ τον Οικουμενικό Πατριάρχη συνοδεύει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο Μητροπολίτης Λαοδικείας Θεοδώρητος, ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας Μάξιμος και ο Μέγας Εκκλησιάρχης και Διευθυντής του Πατριαρχικού Γραφείου πατέρας Αέτιος.

Αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο κ. Βαρθολομαίος θα καταθέσει στεφάνι στον Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Άρλινγκτον, συνοδευόμενος από τον στρατηγό Άντριου Πόππας.

Το υπόλοιπο του προγράμματος στην Ουάσιγκτον περιλαμβάνει επίσημο δείπνο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, γεύμα με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, στο οποίο θα συμμετέχουν νομοθέτες και από τα δύο κόμματα, καθώς και δεξίωση στην ενορία Αγίας Αικατερίνης στη Βιρτζίνια.

Την Πέμπτη ο Πατριάρχης θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη, όπου θα επισκεφθεί τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Σημείο Μηδέν στο Μανχάταν.

Εκεί θα τελέσει δοξολογία, θα συναντήσει νέους Ορθοδόξους και θα συμμετάσχει σε εκδηλώσεις μνήμης για τους διασώστες της 11ης Σεπτεμβρίου. Στη Νέα Υόρκη θα έχει επίσης συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και θα μιλήσει στη δεξαμενή σκέψης Council on Foreign Relations.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται με αφορμή τη βράβευση του Οικουμενικού Πατριάρχη με το Βραβείο Templeton. Η τελετή θα γίνει στις 24 Σεπτεμβρίου στο Lincoln Center, παρουσία προσωπικοτήτων όπως η Τζέιν Γκούντολ, ο Αλ Γκορ και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα επισκεφτεί την ελληνορθόδοξη ενορία στα Χάμπτονς, όπου θα συμμετάσχει στην World Cleanup Day μαζί με ερευνητές του Πανεπιστημίου Stony Brook και θα τιμηθεί με το ανώτατο μετάλλιο του ακαδημαϊκού ιδρύματος. Τέλος, την Κυριακή θα τελέσει τη θεία λειτουργία μαζί με Ιεράρχες από όλη την Αμερική.

cnn.gr