Τα πρώτα βίντεο από την έφοδο των IDF στη Γάζα - Live η «μεγάλη έξοδος» των Παλαιστινίων, τουλάχιστον 350.000 έχουν φύγει

Tις πρώτες φωτογραφίες και βίντεο από τις επιχειρήσεις των δύο μεραρχιών που επιχειρούν στην πόλη της Γάζας έδωσαν στη δημοσιότητα οι IDF το πρωί της Τετάρτης.

Στα πλάνα και τα καρέ φαίνονται πάνοπλοι Ισραηλινοί στρατιώτες να δίνουν μάχες στην πόλη της Γάζας ενώ τεθωρακισμένα επιχειρούν στα συντρίμμια από τους βομβαρδισμούς των προηγούμενων ημερών.

Footage from the ground operation in the Gaza Strip:



"IDF forces are deepening the maneuver in the Gaza City area" https://t.co/yjAKoAKAoN pic.twitter.com/wQoAnFiww7 — OrangeCryptoTech (@OrangeCryptoTec) September 17, 2025

תיעוד מהמהלך הקרקעי ברצועת עזה: כוחות צה״ל מעמיקים את התמרון במרחב העיר עזה



בהובלת פיקוד הדרום, כוחות אוגדה 98 ו-162 החלו לפעול בעיר עזה במסגרת מבצע 'מרכבות גדעון ב'. הכוחות מחסלים מחבלים ומשמידים מבנים צבאיים אשר שימשו את ארגוני הטרור ברצועה.



שלשום, צה״ל תקף סדנה לייצור אמצעי… pic.twitter.com/LLIMqtqeSw — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 17, 2025

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση η Πολεμική Αεροπορία και το Πυροβολικό του Ισραήλ έχει βομβαρδίσει «περισσότερους από 150 τρομοκρατικούς στόχους» σε όλη την πόλη της Γάζας τις τελευταίες δύο ημέρες «βοηθώντας τις δυνάμεις που πραγματοποιούν ελιγμούς στην περιοχή».

Σε ένα από τα βίντεο έχει καταγραφεί, επίσης, η στιγμή που ισραηλινά μαχητικά βομβάρδισαν ένα «εργαστήριο παραγωγής όπλων της Χαμάς» την ώρα που «τρομοκράτες ετοίμαζαν εκρηκτικά με στόχο τις δυνάμεις των IDF στην περιοχή».

Συνεχίζεται η μεγάλη φυγή

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι η «μεγάλη φυγή» των Παλαιστινίων που ζουν στην πόλη της Γάζας με τον ΟΗΕ να εκτιμά τον αριθμό τους, στα τέλη Αυγούστου, σε ένα εκατομμύριο.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό «περισσότεροι από 350.000» έχουν μέχρι στιγμής εγκαταλείψει τη νότια περιοχή.

Δείτε live εικόνα:

Ο ισραηλινός στρατός εκτιμά, επίσης, ότι υπάρχουν 2.000 έως 3.000 μαχητές της Χαμάς στο κέντρο της πόλης της Γάζας και ότι περίπου το 40% των κατοίκων έχουν εγκαταλείψει την περιοχή.

Ωστόσο πολλοί είναι και οι Παλαιστίνιοι που είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι δεν υπάρχει ασφαλές μέρος στην περιοχή και προτιμούν να πεθάνουν στα σπίτια τους παρά να εκτοπιστούν για άλλη μια φορά.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα το πρωί τη δημιουργία «ενός προσωρινού περάσματος» για την απομάκρυνση των κατοίκων από την πόλη της Γάζας

«Η κυκλοφορία θα επιτρέπεται κατά μήκος της οδού Σαλάχ αλ Ντιν και στη συνέχεια προς νότο από το Ουάντι Γάζα. Σε αυτό το στάδιο η διαδρομή θα είναι ανοικτή μόνο για 48 ώρες, από τις 17 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ως τις 19 Σεπτεμβρίου στις 12:00» ανέφερε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ.

Πηγή: protothema.gr