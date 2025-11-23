Η αντιπρόταση της ΕΕ στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία - Τι προβλέπει για στρατό και ΝΑΤΟ

Οι Ευρωπαίοι υπέβαλαν μια τροποποιημένη έκδοση του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ για την Ουκρανία, η οποία απορρίπτει τους προτεινόμενους περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις του Κιέβου και τις εδαφικές παραχωρήσεις, σύμφωνα με ένα έγγραφο που είδε το Reuters σήμερα Κυριακή.

Το έγγραφο, που προετοιμάστηκε για τις συνομιλίες σχετικά με το σχέδιο στη Γενεύη περιλαμβάνει:

1. Τη μείωση του ουκρανικού στρατού στους 800.000 στρατιώτες, σε περίοδο ειρήνης.

2. Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα εξαρτάται από τη συναίνεση των μελών της Συμμαχίας.

3. Το ΝΑΤΟ συμφωνεί να μην τοποθετήσει μόνιμα στρατεύματα στο έδαφος της Ουκρανίας, ή στρατεύματα υπό τη διοίκησή του, σε περίοδο ειρήνης.

4. Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ θα είναι τοποθετημένα σε αεροδρόμια και βάσεις της Πολωνίας.

5. Η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις που θα αντανακλούν στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.

«Τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία»

Από το Γιοχάνεσμπουργκ η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρουσίασε τις βασικές θέσεις της ΕΕ για μια βιώσιμη και δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία

Η δήλωση της φον ντερ Λάιεν έρχεται την ώρα που υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ουκρανία και σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία πραγματοποιούν συνομιλίες στη Γενεύη την Κυριακή για να συζητήσουν το σχέδιο της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Στην εισαγωγική της τοποθέτηση εστιάζει στη διακοπή της βίας, τη διασφάλιση της κυριαρχίας της Ουκρανίας και τον κεντρικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ουκρανίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιστροφή των απαχθέντων ουκρανών παιδιών που βρίσκονται στη Ρωσία.

«Η Ουκρανία βρέθηκε στο επίκεντρο πολλών συζητήσεων τις τελευταίες ημέρες. Οποιοδήποτε αξιόπιστο και βιώσιμο σχέδιο ειρήνης πρέπει πρωτίστως να σταματήσει τις δολοφονίες και να τερματίσει τον πόλεμο, χωρίς να σπέρνει τους σπόρους για μελλοντικές συγκρούσεις. Έχουμε συμφωνήσει στα κύρια στοιχεία που απαιτούνται για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη και για την κυριαρχία της Ουκρανίας. Ας επισημάνω τρία από αυτά.

Πρώτον, τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν δια της βίας.

Δεύτερον, ως κυρίαρχο κράτος, δεν πρέπει να επιβληθούν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας που θα άφηναν τη χώρα ευάλωτη σε μελλοντική επίθεση και επομένως θα υπονόμευαν και την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Τρίτον, η κεντρικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εξασφάλιση ειρήνης για την Ουκρανία πρέπει να αντικατοπτρίζεται πλήρως. Η Ουκρανία πρέπει να έχει την ελευθερία και το κυρίαρχο δικαίωμα να επιλέγει τη μοίρα της. Επέλεξαν την ευρωπαϊκή πορεία. Αυτό ξεκινά με την ανοικοδόμηση της χώρας, την ένταξή της στην Ενιαία Αγορά και τη βιομηχανική βάση άμυνας μας, και τελικά, την ένταξή της στην Ένωσή μας.

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί με την Ουκρανία, τα κράτη μέλη μας, τη Συμμαχία των Προθύμων και τις ΗΠΑ για να σημειώσουμε ουσιαστική πρόοδο προς την ειρήνη. Το σημαντικό είναι να προχωρήσουμε ως εταίροι, με ενιαίο τρόπο.

Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ένα σημείο που είναι προσωπικά σημαντικό για εμένα. Ένα κρίσιμο στοιχείο που πρέπει να συμπεριληφθεί σε κάθε συμφωνία: η επιστροφή κάθε ουκρανού παιδιού που απήχθη από τη Ρωσία.

Από όλες τις φρίκες που προκάλεσε ο πόλεμος της Ρωσίας, καμία δεν πληγώνει περισσότερο από αυτή. Δεκάδες χιλιάδες αγόρια και κορίτσια παραμένουν εγκλωβισμένα στη Ρωσία, τρομοκρατημένα και προσδοκώντας τους αγαπημένους τους. Πρέπει να τοποθετήσουμε αυτά τα παιδιά στην κορυφή της παγκόσμιας ατζέντας.

Γι’ αυτό, μαζί με την Ουκρανία και τον Καναδά, θα συνδιοργανώσουμε μια Σύνοδο της Διεθνούς Συμμαχίας για την Επιστροφή των Ουκρανών Παιδιών. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να επανενωθεί κάθε παιδί με την οικογένειά του, στο σπίτι του, εκεί που ανήκει».

Σε εξέλιξη οι επαφές Ουκρανών, Αμερικανών και Ευρωπαίων στη Γενεύη

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συνομιλίες που διεξάγονται σήμερα στη Γενεύη, όπου Ουκρανοί, Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συναντώνται προκειμένου να συζητήσουν το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία.

Αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε στο CNNi ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Στρατού (σ.σ. υφυπουργός Άμυνας), Νταν Ντρίσκολ και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ συναντώνται με αξιωματούχους της Ουκρανίας στο αμεριανικό προξενείο της ελβετικής πόλης.

«Χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκαν μερικές καλές συναντήσεις μεταξύ του υπουργού Ντρίσκολ και της ουκρανικής αντιπροσωπείας. Αυτές ήταν θετικές και εποικοδομητικές, αλλά δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν πιο επίσημες συναντήσεις μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ και των Ουκρανών για να συνεχίσουν να επεξεργάζονται τη συμφωνία ειρήνης», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου της Ουκρανίας, Αντρέι Γερμάκ, απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το αν η Ουκρανία θα απορρίψει την ειρηνευτική πρόταση που συνέταξαν οι ΗΠΑ, λέγοντας αντίθετα στον Μάθιου Τσανς του CNNi ότι η αντιπροσωπεία του Κιέβου προετοιμάζεται για «εποικοδομητικό διάλογο» με τις ΗΠΑ.

«Προετοιμαζόμαστε για έναν εποικοδομητικό διάλογο», δήλωσε ο Γερμάκ.

Τραμπ: «Μηδενική ευγνωμοσύνη από την "ηγεσία" της Ουκρανίας»

Εν τω μεταξύ, ευθεία επίθεση κατά του Βολόντιμιρ Ζελένσκι, εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που είναι σε εξέλιξη η συνάντηση ΕΕ, Ουκρανίας και ΗΠΑ για το ειρηνευτικό σχέδιό του στην Γενεύη.

«Η "ηγεσία" της Ουκρανίας εξέφρασε μηδενική ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας και η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία», έγραψε αρχικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Εντύπωση προκαλεί το ότι ο Τραμπ βάζει σε εισαγωγικά τη λέξη «ηγεσία», αναφερόμενος ευθέως στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Κατά τα άλλα, μεγάλο μέρος της ανάρτησης επαναλαμβάνει ισχυρισμούς που έχουμε ακούσει στο παρελθόν από τον Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης ότι ο πόλεμος δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ο ίδιος ήταν πρόεδρος και της κριτικής στον Τζο Μπάιντεν.

Πηγή: cnn.gr