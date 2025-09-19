Στη Νέα Υόρκη ο Κόμπος για την εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος μεταβαίνει την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη, όπου θα συνοδεύσει τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη στις επαφές του, καθ’ όλη τη διάρκεια της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Ανακοίνωση από το ΥΠΕΞ αναφέρει ότι ο κ. Κόμπος θα συμμετάσχει σε σειρά πολυμερών συναντήσεων, συμπεριλαμβανομένων της Άτυπης Συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), της Άτυπης Συνάντησης Υπουργών Εξωτερικών ΕΕ και Υπουργών Εξωτερικών CELAC (Κοινότητα Κρατών Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής), καθώς και της Συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Κοινοπολιτείας.

Θα παρακαθίσει επίσης στο καθιερωμένο δείπνο που διοργανώνει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο με ομολόγους του.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου, ο κ. Κόμπος θα πραγματοποιήσει σειρά διμερών επαφών με ομολόγους του, με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων της Κύπρου με χώρες από όλες τις γεωγραφικές περιοχές» αναφέρεται.

Θα ενημερώσει επίσης για τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, τις εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και άλλα θέματα πολυμερούς και διμερούς ενδιαφέροντος, προστίθεται. Θα πραγματοποιηθούν επίσης τριμερείς Υπουργικές Συναντήσεις με χώρες της περιοχής.

ΚΥΠΕ