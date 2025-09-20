Πώς το Ισραήλ προσπαθεί να «εξαφανίσει» την πόλη της Γάζας – Ρομπότ, οχήματα γεμάτα εκρηκτικά και αλεξιπτωτιστές

Το Ισραήλ εξαπολύει ανελέητους βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας σε μία από τις σφοδρότερες επιθέσεις των δύο ετών του πολέμου και σε μια προσπάθεια να αναγκάσει τους κατοίκους της να την εγκαταλείψουν και να κατευθυνθούν προς τα νότια του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο Αβιχάι Αντραΐ, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, προειδοποίησε του κατοίκους της πόλης της Γάζας ότι το Ισραήλ θα χρησιμοποιήσει μία «άνευ προηγουμένου δύναμη» και τους προέτρεψε να «εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία και να ενωθούν με τις εκατοντάδες χιλιάδες» που μετακινούνται νότια στον παραλιακό δρόμο αλ-Ρασίντ – την μόνη επιτρεπόμενη οδό διαφυγής.

Ο Ταρέκ Αμπού Αζούμ του Al Jazeera μετέδωσε «συγκλονιστικές» εικόνες από την πόλη της Γάζας με ανθρώπους να αναγκάζονται να κατευθυνθούν δυτικά προς τον παραλιακό δρόμο, χωρίς να μπορούν να ξεκουραστούν λόγω των αδιάκοπων επιθέσεων που στοχεύουν στην καταστροφή κτηρίων και υποδομών.

«Η τρέχουσα στρατιωτική επιχείρηση καταστρέφει ολοσχερώς ολόκληρα τετράγωνα, και υπάρχουν ακόμα οικογένειες που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια των σπιτιών που έχουν γίνει στόχος, ιδιαίτερα στη γειτονιά Ταλ αλ-Χάουα», ανέφερε ο Αμπού Αζούμ, μεταδίδοντας από το Νουσεϊράτ στο κέντρο της Γάζας.

Ο Νιβίν Αχμέτ, 50 ετών, έφυγε την Πέμπτη από την πόλη της Γάζας προς την κεντρική πόλη Ντεϊρ ελ-Μπάλα, περπατώντας μαζί με επτά μέλη της οικογένειάς του.

«Περπατήσαμε περισσότερα από 15 χιλιόμετρα, σέρναμε τα πόδια μας από την εξάντληση», είπε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP. «Ο μικρότερος γιος μου έκλαιγε από την κούραση. Πήραμε με τη σειρά ένα μικρό καροτσάκι με μερικά από τα υπάρχοντά μας», σημείωσε.

Παρόλο που ένας αυξανόμενος αριθμός Παλαιστινίων μπορεί τώρα να θέλει να φύγει, παρά την προηγούμενη αντίστασή τους, πολλοί δεν μπορούν να αντέξουν το κόστος ενοικίασης ενός οχήματος για να μεταφέρουν τα προσωπικά τους αντικείμενα και τα έπιπλα τους στην υπερπλήρη περιοχή αλ Μαουάσι στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Ωστόσο, ο Αμπού Αζούμ είπε ότι εκατοντάδες έχουν ξεκινήσει το μακρύ ταξίδι, πολλοί με τα πόδια, προς το αλ Μαουάσι, το οποίο έχει δεχθεί ισραηλινές επιθέσεις στο παρελθόν, παρά το γεγονός ότι έχει χαρακτηριστεί «ασφαλής ζώνη».

«Οι επιχειρήσεις δεν σταμάτησαν ποτέ»

Το Ισραήλ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ξεκίνησε χερσαία επίθεση στην πόλη της Γάζας, μία επιχείρηση που είναι ένας κρίκος σε μία αλυσίδα, καθώς για να αποφύγουν διεθνείς αντιδράσεις, στα τέλη Μαρτίου δόθηκαν εντολές στον ισραηλινό στρατό να διατηρήσει τις επιχειρήσεις του σε χαμηλότερη ένταση.

«Υπήρχε μια χαμηλότερου επιπέδου επιχειρησιακή στάση, αλλά οι επιχειρήσεις δεν σταμάτησαν ποτέ», δήλωσε ένας συνταγματάρχης του ισραηλινού στρατού στο Middle East Eye, σημειώνοντας ότι οι επιθέσεις στην πόλη της Γάζας συνεχίζονταν για μήνες πριν από την τελευταία χερσαία επίθεση.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, από τον Μάρτιο έως τα τέλη Ιουνίου, περισσότεροι από 2.000 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους κάθε μήνα από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα.

Από τις 11 Αυγούστου, όταν το Ισραήλ ενέτεινε τις επιθέσεις εν αναμονή της χερσαίας επίθεσης, περισσότεροι από 3.500 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Ωστόσο, τα ισραηλινά άρματα μάχης που εισέρχονται στην πόλη της Γάζας από τη Δευτέρα δεν είναι παρά μια εντατικοποίηση των επιθέσεων που δεν είχαν σταματήσει ποτέ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ισχυρίζεται ότι η νέα επίθεση είναι απαραίτητη για να απαλλαγεί η περιοχή από τους μαχητές της Χάμας, οι οποίοι, όπως ισχυρίζεται, κρατούν ομήρους εκεί.

Ωστόσο, ένας δεύτερος συνταγματάρχης του ισραηλινού στρατού δήλωσε στο MEE ότι παραμένει αβέβαιο εάν υπάρχει πράγματι σημαντική παρουσία της Χάμας στην πόλη της Γάζας.

Ένας τρίτος Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματικός, ο οποίος συμμετείχε στον σχεδιασμό επιχειρήσεων βάσει πληροφοριών στον βορρά, δήλωσε στο MEE ότι το Ισραήλ δεν διαθέτει ακριβείς πληροφορίες για τη Χάμας ή τους ομήρους.

«Είναι η Χαμάς εκεί; Είμαστε σίγουροι; Μπορεί να είναι οπουδήποτε. Είναι οι όμηροι εκεί; Δεν ξέρουμε», είπε χαρακτηριστικά.

«Για μεγάλο χρονικό διάστημα, χτενίσαμε την πόλη με χαμηλής έντασης επιθέσεις και κανάλια πληροφοριών. Στοχεύσαμε κάθε ύποπτο όχημα, κάθε άτομο. Ακόμα και αν είναι εκεί, γίνεται όλο και πιο δύσκολο να πούμε ότι έχουν αποκαλυφθεί», προσέθεσε.

Στόχος ο εκτοπισμός των κατοίκων προς τον νότο

Είναι σαφές ότι ο πραγματικός στόχος του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας είναι να οδηγήσει τον πληθυσμό προς τα νότια. Από τον Αύγουστο, ο στρατός έχει χρησιμοποιήσει περισσότερα από 180 ρομπότ με εκρηκτικούς μηχανισμούς ή τηλεκατευθυνόμενα οχήματα γεμάτα εκρηκτικά για να καταστρέψει την πόλη.

Οι περιοχές Τελ αλ Χάουα, Σεΐχ Ραντουάν, Τουφά, Τζαμπάλ Ναζλά και Δρόμος Σαφτάουϊ είναι μεταξύ των κύριων περιοχών όπου το Ισραήλ έχει κατεδαφίσει κτήρια κατοικιών.

Σε αυτές τις περιοχές, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματικούς, έχουν καταστραφεί περισσότερα από 200 κτήρια κατοικιών πολιτών.

Για να αξιοποιήσει το αποτέλεσμα της επιχείρησης, ο ισραηλινός στρατός αναπτύσσει επίσης μονάδες τεθωρακισμένων στην πόλη της Γάζας, η οποία έχει ήδη καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό.

Η 162η και η 98η Μεραρχία Αλεξιπτωτιστών του Ισραήλ προχωρούν μέσα στην πόλη συνοδευόμενες από μονάδες τεθωρακισμένων.

Μέχρι στιγμής, σε αντίθεση με προηγούμενες ισραηλινές δηλώσεις, οι στρατιώτες δεν έχουν αντιμετωπίσει έντονες συγκρούσεις με τη Χαμάς. Η 36η Μεραρχία θα εισέλθει στην πόλη της Γάζας εντός των επόμενων ημερών, σηματοδοτώντας μια επέκταση της επίθεσης.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι περίπου 480.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας από τα τέλη Αυγούστου, ενώ η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Γάζας ανέφερε ότι περίπου 450.000 έχουν μετακινηθεί προς το νότο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών, περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζούσαν στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της περιοχής εκείνη την εποχή, και περίπου ο μισός πληθυσμός μπορεί να έχει ήδη εγκαταλείψει την περιοχή.

Ωστόσο, η Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία της Παλαιστίνης ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι περίπου 740.000 άνθρωποι βρισκόταν ακόμα στο βόρειο τμήμα της περιοχής την Τρίτη.

(AP Photo/Leo Correa)

Ισραηλινοί αξιωματικοί αναφέρουν ότι ο στρατός σκοπεύει να περικυκλώσει πλήρως την πόλη μέσα σε μια εβδομάδα.

Η παραλιακή οδός αλ Ρασίντ και η οδός Σαλάχ αλ Ντιν στα ανατολικά θα αποκλειστούν, ενώ ο διάδρομος Νετζαρίμ που χωρίζει τη Λωρίδα της Γάζας θα ενισχυθεί ως ντε φάκτο σύνορο.

«Από τότε και στο εξής, δεν θα έχουμε κανένα λόγο να μην αντιμετωπίζουμε όλους τους κατοίκους του βορρά ως μέλη της Χαμάς», δήλωσε ο πρώτος Ισραηλινός συνταγματάρχης.

Αυτόν τον μήνα, το Ισραήλ εξέδωσε 13 διαταγές εκκένωσης, σχεδόν όλες με στόχο να αδειάσει το βόρειο τμήμα από τους κατοίκους του.

Η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών ΙΙ», όπως είναι γνωστή η νέα επίθεση, έχει ως στόχο το Ισραήλ να θέσει το βορρά υπό τον πλήρη έλεγχό του πριν από τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που ξεκινά τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς αξιωματικούς, υπάρχει μία παραφιλολογία ότι, αν η επιχείρηση στην πόλη της Γάζας προχωρήσει σύμφωνα με το σχέδιο, ο Νετανιάχου σκοπεύει να κηρύξει τη νίκη του στα Ηνωμένα Έθνη στις 26 Σεπτεμβρίου.

Τουλάχιστον 43 νεκροί το τελευταίο 24ωρο

Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν 43 άτομα σε όλη τη Λωρίδα από την αυγή της Παρασκευής, συμπεριλαμβανομένων 26 ατόμων στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με ιατρικές πηγές.

Τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που είχε ως στόχο μια κατοικία στην περιοχή Ταλ αλ Χάουα της πόλης της Γάζας, κοντά στο διάδρομο Νετζαρίμ,, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν πηγές στο Al Jazeera.

Ο απολογισμός των θυμάτων της Παρασκευής περιλαμβάνει επίσης δύο άτομα που αναζητούσαν βοήθεια και σκοτώθηκαν από τον ισραηλινό στρατό στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Μια ιατρική πηγή στο νοσοκομείο Μαρτύρων Αλ Άκσα στο κέντρο της Γάζας δήλωσε στο Al Jazeera ότι ένα εννιάχρονο παιδί πέθανε από σοβαρό υποσιτισμό στο παιδιατρικό τμήμα του νοσοκομείου, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων από την πείνα που προκάλεσε το Ισραήλ σε 441 από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.

Τα νοσοκομεία αγωνίζονται να ανταπεξέλθουν, καθώς δεν έχει εισέλθει καύσιμο στη Λωρίδα για περισσότερο από 10 ημέρες, σύμφωνα με τον Αμτζάντ Σαουά, επικεφαλής του Δικτύου Παλαιστινιακών ΜΚΟ στη Γάζα.

Είπε ότι τα αποθέματα καυσίμων στην πολιορκημένη περιοχή θα διαρκέσουν μόνο 72 ώρες, προμηνύοντας μια «επικίνδυνη κατάσταση σε όλα τα επίπεδα».

Πηγές: Middle East Eye, Al Jazeera / ertnews.gr