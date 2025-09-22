Συγκρούσεις σε ιταλικές πόλεις σε μεγάλες πορείες για την κατάσταση στη Γάζα

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν τη Δευτέρα σε όλη την Ιταλία στο πλαίσιο "ημέρας δράσης για την καταγγελία της γενοκτονίας στη Γάζα".

Στήθηκαν μπλόκα και υπήρξαν απεργίες και πορείες που κατέληξαν σε συγκρούσεις με την Αστυνομία στο Μιλάνο.

Οι διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν την ίδια ημέρα που η Γαλλία και άλλες χώρες ετοιμάζονταν να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, μετά την αναγνώριση από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τον Καναδά την Κυριακή.

Η ακροδεξιά κυβέρνηση της Ιταλίας υπό την Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι δεν θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος προς το παρόν.

Στη Ρώμη, περίπου 20.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μπροστά από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Τέρμινι, σύμφωνα με την τοπική Αστυνομία, και πολλοί από τους οποίους ήταν φοιτητές, φωνάζοντας «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη!» και κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες.

Κάποιοι είχαν διαδηλώσει και στο Κολοσσαίο με ένα γιγαντιαίο πανό που έγραφε «Ενάντια στη Γενοκτονία. Ας μπλοκάρουμε τα πάντα».

Στο Μιλάνο οι διοργανωτές δήλωσαν ότι συμμετείχαν 50.000 άνθρωποι σε πορεία. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι οι διαδηλωτές έκαψαν μια αμερικανική σημαία και μερικοί συγκρούστηκαν με την Αστυνομία στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό.

Η Αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και υδροφόρων.

Στην Μπολόνια, περισσότεροι από 10.000 πολίτες βγήκαν στους δρόμους και μπλόκαραν τον αυτοκινητόδρομο.

Διαμαρτυρίες πραγματοποιήθηκαν επίσης στο Τορίνο, τη Φλωρεντία, τη Νάπολη και τη Σικελία. Σε Γένοβα και Λιβόρνο, οι λιμενεργάτες απέκλεισαν τις εισόδους των λιμανιών, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Το συνδικάτο USB οργάνωσε 24ωρη εθνική απεργία για να απαιτήσει από την Κυβέρνηση να διακόψει τις σχέσεις με το Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό.

Τα τοπικά λεωφορεία και το μετρό διέκοψαν τις διαδρομές τους ενώ στο σιδηρόδρομο υπήρξαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις.

