Ισραήλ: «Δεν θα επιτρέψουμε την είσοδο στη Γάζα στα σκάφη των ακτιβιστών»

Το Ισραήλ δεσμεύτηκε τη Δευτέρα ότι δεν θα επιτρέψει σε στολίσκο που μεταφέρει βοήθεια προς τη Γάζα να σπάσει τον αποκλεισμό των παλαιστινιακών εδαφών.

«Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε πλοία να εισέλθουν σε ενεργή ζώνη μάχης και δεν θα επιτρέψει την παραβίαση ενός νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού», ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του, κατηγορώντας τη Χαμάς ότι οργάνωσε τον στολίσκο για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της.

Το Υπουργείο δήλωσε ότι τα πλοία θα επιτραπεί να δέσουν στην Ασκελόν, από όπου η βοήθεια θα μπορούσε να παραδοθεί στη Γάζα.

«Εάν η γνήσια επιθυμία των συμμετεχόντων στον στολίσκο είναι να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια αντί να εξυπηρετήσουν τη Χαμάς, το Ισραήλ καλεί τα πλοία να δέσουν στη μαρίνα της Ασκελόν και να ξεφορτώσουν την βοήθεια εκεί, από όπου θα μεταφερθεί άμεσα και συντονισμένα στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε το Υπουργείο.

Ο Παγκόσμιος Στολίσκος Sumud, που μεταφέρει και φιλοπαλαιστίνιους υποστηρικτές και ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδέζας ακτιβίστριας για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, απέπλευσε για τη Γάζα νωρίτερα αυτόν τον μήνα από την Τυνησία, μετά από επανειλημμένες καθυστερήσεις.

Στόχος του είναι να σπάσει την πολιορκία της Γάζας από το Ισραήλ και να παραδώσει βοήθεια στην περιοχή.

Πριν από την αναχώρησή του, ανέφερε ότι δύο από τα σκάφη του έγιναν στόχος επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το Ισραήλ μπλόκαρε δύο προηγούμενες προσπάθειες ακτιβιστών να φτάσουν στη Γάζα μέσω θαλάσσης τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

ΚΥΠΕ

