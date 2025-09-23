Τραμπ στη ΓΣ του ΟΗΕ: Κανονικά θα έπρεπε να είχα λάβει το Νόμπελ Ειρήνη - Κάποιες χώρες βιάστηκαν να αναγνωρίσουν το Κράτος της Παλαιστίνης

«Βαστική» χαρακτήρισε την απόφαση των χωρών που αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης ο αμερικανός πρόεδρος, Νόνταλντ Τραμπ, αναφέροντας παράλληλα ότι ο ίδιος σταμάτησε επτά πολέμους «κάτι που δεν έκανε ο ΟΗΕ»

Στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ βρίσκεται, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζοντας το «όραμά του για τον κόσμο» και τις προτεραιότητες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής με άξονες την «ειρήνη, την κυριαρχία και την ελευθερία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε βέλη κατά του ΟΗΕ για σπατάλη χρημάτων χωρίς αντίκρισμα όπως είπε, αναφέρθηκε στο παλαιστινιακό λέγοντας ότι κάποια κράτη βιάστηκαν να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος, αλλά και τον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο, εξαπολύοντας προσωπική επίθεση στον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε μηδέν παράνομη μετανάστευση στις ΗΠΑ. Μπορεί να μην το πιστεύετε αλλά συμβαίνει. Αυτή η παραοικονομία καταστρέφει τις χώρες. Πριν μερικά χρόνια ο κόσμος γελούσε μαζί μας, αλλά σήμερα προστατεύουμε τα σύνορά μας και πιστεύω αυτό πρέπει να κάνετε κι εσείς. Ενισχύουμε τις θέσεις μας με χώρες στην Αραβική Χερσόνησο. Υπογράφουμε συμφωνίες για τις καλύτερες σχέσεις με Ηνωμένος Βασίλειο, ΕΕ, Μαλαισία. Εχω καταφέρει να λύσω διαφορές που είχαν φέρει σε πόλεμο διάφορα κράτη. Εφτά πόλεμοι έχουν τερματιστεί επί των ημερών μου. Εγώ χρειάστηκε να παρέμβω προσωπικά», είπε αρχικά ο Τραμπ και συνέχισε:

«Κανονικά θα έπρεπε να είχα λάβει το Νόμπελ Ειρήνης για τα αποτελέσματα που έφερα σε αυτούς τους πολέμους. Ξέρετε πόσες χιλιάδες άνθρωποι σώθηκαν από την κατάπαυση του πυρός σε κάθε ένα πόλεμο;», τόνισε ο Τραμπ.

Οι βολές κατά του ΟΗΕ

«Καταναλώθηκαν πάρα πολλά χρήματα στα Ηνωμένα Εθνη χωρίς να αποφέρουν αποτέλεσμα και αυτό είναι λυπηρό. Εμείς δεν θέλουμε να συνεχίσουμε με αυτές τις αποτυχίες. Οι ΗΠΑ τόσο στην πρώτη θητεία μου, όσο και τώρα ευημερούν, θα ζούμε μέσα στην ασφάλεια. Θέλω να συνεργαστώ με όλες τις χώρες για να περιορίσουμε την επέκταση των πυρηνικών όπλων. Σήμερα οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ μπόρεσαν να φτάσουν σε σημείο να σταματήσουν κάποιες από αυτές τις ανερχόμενες δυνάμεις που θέλουν πυρηνικά. Εμείς έχουμε ό,τι καλύτερο πάνω στα πυρηνικά» είπε σχετικά.

«Δεν ήξεραν τι προκάλεσε το κακό στη Γάζα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως αναμενόταν αναφέρθηκε και στο παλαιστινιακό: «Κάποια κράτη βιάστηκαν να αναγνωρίσουν το Κράτος της Παλαιστίνης, χωρίς να γνωρίζουν τι προκάλεσε τον πόλεμο και το κακό στη Γάζα. Δυστυχώς η Χαμάς έχει επανειλημμένα απορρίψει τις προτάσεις για ειρήνη. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε τι έγινε την 7η Οκτωβρίου. Η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους θα ήταν ανταμοιβή για τη Χαμάς, και την 7η Οκτωβρίου. Απελευθερώστε τους ομήρους. Κάντε το και θα σταματήσουμε τον πόλεμο στη Γάζα. Πρέπει να διαπραγματευτούμε. Θέλουμε πίσω όλους τους ομήρους, δεν θέλουμε έναν ή δύο. Πρέπει να τους πάρουμε όλους πίσω. Όχι έναν ή δύο, αλλά και τους ζωντανούς και τα 38 νεκρά σώματα».

«Οι ΗΠΑ έτοιμες για κυρώσεις στη Ρωσία»

Για τον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στη Ρωσία και προσωπικά στον Βλαντίμιρ Πούτιν: «Ήθελα να τερματίσω αμέσως τον πόλεμο στην Ουκρανία. Νόμιζα ο πρόεδρος Πούτιν ήθελε να μπει ένα τέλος στον πόλεμο, αλλά δυστυχώς συνεχίζεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι θετικό για τη Ρωσία, ότι χάνει η Ουκρανία. Αυτός ο πόλεμος δεν έπρεπε καν να έχει ξεκινήσει. Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος με τη Ρωσία για όσα συμβαίνουν. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να επιβάλλουν κυρώσεις σε όσους προκαλούν τους πολέμους. Η Ευρώπη θα πρέπει επίσης να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Προσωπικά ντρέπομαι να βλέπω τη Ρωσία να κάνει αυτά που κάνει. Τόσοι άδικοι θάνατοι που δεν έπρεπε να είχαν συμβεί. Δείτε τι πήγε να γίνει μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν».

«Ο Μαδούρο είναι καταζητούμενος»

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε και για το εμπόριο ναρκωτικών, το οποίο όπως είπε «γίνεται με τελείως διαφορετικό τρόπο απ' ότι στο παρελθόν», κατονόμασε την Βενεζουέλα ως υπεύθυνη για το εμπόριο υπενθυμίζοντας ότι για την χώρα του ο Νικολάς Μαδούρο είναι καταζητούμενος.

Η κλιματική αλλαγή είναι ένα ψέμα

Ο αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε σε αυτούς που μιλούν για «κλιματική αλλαγή». Όπως ανέφερε «το ψέμα με την πράσινη ενέργεια πρέπει να σταματήσει πρέπει να σταματήσει η αποτυχία των κρατών που επέλεξαν την πράσινη ανάπτυξη. Τι είναι αυτό με το διοξείδιο του άνθρακα ; Αυτό είναι ένα ψέμα. Εμείς είμαστε μια καθαρή χώρα. Η Κίνα ριπαίνει περισσότερο».

cnn.gr