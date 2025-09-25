Γιατί ακολούθησε μια ασυνήθιστη διαδρομή το αεροσκάφος Νετανιάχου προς ΝΥ - Τα σενάρια που κυκλοφορούν

Το αεροπλάνο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, Βενιαμίν Νετανιάχου, ακολούθησε μια ασυνήθιστη διαδρομή προς τη Νέα Υόρκη, την Πέμπτη, παρακάμπτοντας αρκετές ευρωπαϊκές χώρες καθ' οδόν προς τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Παρόλο που η Γαλλία είχε επιτρέψει στο Ισραήλ να χρησιμοποιήσει τον εναέριο χώρο της, σύμφωνα με γαλλική διπλωματική πηγή, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσης έδειξαν ότι το αεροσκάφος του Νετανιάχου ακολούθησε νότια πορεία.

Διέσχισε την Ελλάδα και την Ιταλία, στη συνέχεια έστριψε νότια, μέσω του Πορθμού του Γιβραλτάρ, πριν κατευθυνθεί στον Ατλαντικό.

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Πορτογαλία ήταν ανάμεσα στις χώρες που αναγνώρισαν παλαιστινιακό κράτος αυτή την εβδομάδα, μια κίνηση στην οποία ο Νετανιάχου αντιτίθεται σφόδρα. Η Ιρλανδία και η Ισπανία ανακοίνωσαν την αναγνώρισή τους τον Μάιο.

Εν τω μεταξύ, τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η παράκαμψη του αεροπλάνου του Νετανιάχου είχε σκοπό να αποφύγει χώρες που έχουν υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης, το οποίο θα μπορούσε να εκτελέσει ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, σε περίπτωση έκτακτης προσγείωσης.

Το ΔΠΔ εξέδωσε τον Νοέμβριο εντάλματα για τον Νετανιάχου και τον πρώην Υπουργό Άμυνας, Γιοάβ Γκαλάντ, για φερόμενα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα.

Η Ισπανία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα υποστηρίξει την έρευνα του ΔΠΔ και ότι έχει συστήσει μια ομάδα για να διερευνήσει τις φερόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γάζα, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειάς της να πιέσει το Ισραήλ να τερματίσει τον πόλεμο.

Ο Νετανιάχου έχει προγραμματίσει να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Παρασκευή. Έχει επίσης προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο, την επόμενη εβδομάδα.

