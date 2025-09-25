Αμπάς στη ΓΣ ΟΗΕ: Οι ενέργειες της Χαμάς δεν εκπροσωπούν τους Παλαιστίνιους

Ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος, Μαχμούντ Αμπάς, δήλωσε ότι «οι ενέργειες της Χαμάς δεν εκπροσωπούν τον παλαιστινιακό λαό ή τον δίκαιο αγώνα του».

Στην ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία μεταδόθηκε, καθώς οι ΗΠΑ δεν του χορήγησαν βίζα για να επισκεφθεί τη χώρα και να παραστεί στη Γενική Συνέλευση, ο κ. Αμπάς είπε πως, «η Γάζα είναι αναπόσπαστο μέρος του παλαιστινιακού κράτους».

«Είμαστε έτοιμοι», υπογράμμισε, «να αναλάβουμε την πλήρη ευθύνη για τη διακυβέρνησή της". Σημείωσε πως η Χαμάς και οι άλλες φατρίες πρέπει να παραδώσουν τα όπλα τους στις αρχές της χώρας, προσθέτντας πως "δεν θέλουμε ένα ένοπλο κράτος».

Επιπλέον, ευχαρίστησε τις χώρες που έχουν αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος.

Εξάλλου, κατήγγειλε ότι «η εξτρεμιστική ισραηλινή Κυβέρνηση συνεχίζει τα σχέδια προσάρτησης και κατασκευής οικισμών στην Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη. Το Ισραήλ θέλει να αποκόψει την Ανατολική Ιερουσαλήμ από τα περίχωρά της, ενώ η τρομοκρατία των εποίκων στη Δυτική Όχθη επεκτείνεται»., ανέφερε

Ο Μαχμούντ Αμπάς είπε πως «ζητούμε την απελευθέρωση όλων των ομήρων και των κρατουμένων και από τις δύο πλευρές».

«Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ, τη Σαουδική Αραβία και τη Γαλλία για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου που παρουσιάστηκε στη διάσκεψη στη Νέα Υόρκη», πρόσθεσε, εννοώντας το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο ο Αμερικανός Πρόεδρος συζήτησε χθες με τους ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών κρατών.

