Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Σε εξέλιξη η συνάντηση Προέδρου της Δημοκρατίας με τον ΓΓ ΟΗΕ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η συζήτηση αναμένεται να επικεντρωθεί στο Κυπριακό και σε τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις.

Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον ΓΓ ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες στην έδρα του διεθνούς οργανισμού.

Τον κ. Χριστοδουλίδη συνοδεύουν ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος πρέσβης Μαρία Μιχάηλ, ο Διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου και ο διευθυντής του διπλωματικού του γραφείου Δώρος Βενέζης.

Η συζήτηση αναμένεται να επικεντρωθεί στο Κυπριακό και σε τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις.

 

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα