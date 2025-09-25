Σε εξέλιξη η συνάντηση Προέδρου της Δημοκρατίας με τον ΓΓ ΟΗΕ

Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον ΓΓ ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες στην έδρα του διεθνούς οργανισμού.

Τον κ. Χριστοδουλίδη συνοδεύουν ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος πρέσβης Μαρία Μιχάηλ, ο Διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου και ο διευθυντής του διπλωματικού του γραφείου Δώρος Βενέζης.

Η συζήτηση αναμένεται να επικεντρωθεί στο Κυπριακό και σε τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις.