Ο Τραμπ «πιο κοντά» από ποτέ στην Ουκρανία, λέει ο Μακρόν

Και «σε αυτό το πλαίσιο», είναι «πιστεύω, πιο κοντά στην Ουκρανία, στους Ευρωπαίους, όσο δεν ήταν ποτέ», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, εξέφρασε την εκτίμηση πως ο Αμερικανός ομόλογός του, Ντόναλντ Τραμπ, είναι πλέον «πιο κοντά από ποτέ» στην Ουκρανία και ελπίζει πως αυτό θα βοηθήσει στο να «αυξηθεί η πίεση» στη Ρωσία.

«Είδε το πνεύμα σοβαρότητας των Ευρωπαίων και τη δέσμευσή τους (…). Είδε επίσης τον ηρωισμό των Ουκρανών, του στρατού τους και την ικανότητά τους να αντισταθούν», δήλωσε ο Πρόεδρος της Γαλλίας σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Arabiya.

«Και πιστεύω πως αυτό θα αυξήσει την πίεση στη Ρωσία και θα την ενθαρρύνει να σταματήσει τις μάχες, να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις και να οικοδομήσει ένα δυνατό μέλλον για εκείνους και όλους εμάς», υπογράμμισε επίσης.

